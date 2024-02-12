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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине второй человек за день подорвался на вражеской мине

62-летний мужчина подорвался на мине, оставленной россиянами в лесу вблизи Беляевки Херсонской области. Он в состоянии средней тяжести.

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Канцлер Германии Шольц пообещал достичь целевого показателя расходов НАТО в 2%

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что оборонные компании могут рассчитывать на то, что его правительство увеличит военные расходы, и что он выполнит свое обязательство по расходам 2% ВВП на оборону НАТО.

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Перешли на сторону агрессора, "сдавали" ФСБ граждан Украины: будут судить 4-х известных пособников оккупанта с Херсонщины

Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан начала встречи в Киеве с представителями украинской власти для обсуждения экономических вызовов, стоящих перед Украиной, а уже 17 февраля миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины в Варшаве.

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Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ

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Швецию на "Евровидении-2024" может представлять украинка

Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

Украина и Чехия обсудили расширение сотрудничества в таких энергетических проектах, как распределенная генерация, объекты возобновляемой энергетики и "умные" сети.

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Украина и Чехия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и распределенной генерации

ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде

Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

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ВККС признала Павла Вовка несоответствующим должности в Верховном Суде