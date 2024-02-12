На Херсонщине второй человек за день подорвался на вражеской мине

В Беляевке на Херсонщине из-за российской взрывчатки пострадал еще один человек. Он подорвался на мине в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

В течение дня в Беляевке из-за российской взрывчатки пострадали двое местных жителей. В больницу доставили 62-летнего мужчину, который подорвался на вражеской мине в лесополосе - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшего - взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Дополнение

Перед этим Херсонская ОГА сообщала, что в селе Беляевка на российской мине подорвался 58-летний мужчина, который собирал дрова в лесополосе.

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