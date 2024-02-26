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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Дітей, які втратили батьків під час війни, обстежили в Макарові кваліфіковані лікарі "Охматдиту"

Київ • УНН

 • 32563 перегляди

26 кваліфікованих лікарів з "Охматдиту" оглянули понад 100 дітей у Макарові, які втратили батьків під час війни.

Дітей, які втратили батьків під час війни, обстежили в Макарові кваліфіковані лікарі "Охматдиту"

26 кваліфікованих лікарів Охматдиту оглянули дітей в Макарові, що на Київщині. Понад 100 підопічних Благодійного фонду "Діти Героїв", чиї батьки загинули під час повномасштабної війни, пройшли повний чекап організму в межах проєкту "Скарбничка здоров'я". Ця ініціатива реалізується спільно з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею МОЗ України "Охматдит", за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН

"Ми вже вдруге організовуємо до Макарова виїзд лікарів. У вересні 2023 року тут була рекордна кількість діток, яких оглянули столичні медики. 18 населених пунктів Макарівської громади були під окупацією 33 дні — з 27 лютого по 31 березня. Тут проходила лінія фронту. Ворог вбив понад двісті людей, зруйнував домівки та інфраструктуру. Й особливо незахищеними зараз залишилися діти, які втратили батьків й перебувають в складних фінансових умовах: не отримують державної допомоги, адже їхні батьки не були військовими", - каже Володимира Забела, менеджер компанії МХП та співорганізатор виїзду. 

У 4 річної Поліни батько загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення під час евакуації родини з небезпечної території. Тоді його життя обірвалося від ворожого снаряду. Загалом під опікою Фонду "Діти Героїв"  перебуває майже 8000 дітей. Це діти, які втратили одного або обох батьків через повномасштабну війну з росією. Благодійники надають комплексну підтримку: це і екстрена, медична, гуманітарна, освітня, психологічна допомога та соціалізація. 

"Частина наших підопічних не лише втратили одного чи обох батьків, а й свої домівки. Їм довелось переїжджати та шукати прихисток в інших містах, шукати нових лікарів та пробувати починати нове життя. Стресові ситуації, пов'язані з втратою та війною, переживанням окупації, значно вплинули на фізичне здоров'я дітей. А профілактичний огляд дозволяє виявити можливі проблеми та зменшити ризик подальших ускладнень", - розповідає Юлія Петрученко, заступниця начальника відділу по роботі із сім’ями, які постраждали внаслідок військової агресії БФ "Діти Героїв". 

Протягом 2023 року в межах медичної ініціативи "Скарбничка здоровʼя" лікарі спільно з благодійниками Фонду "МХП-Громаді" провели 13 виїзних консультацій у деокупованих, прифронтових та віддалених громадах у 4 областях країни, зробили повне обстеження організму 3000 дітей, з них – 115 скеровані на стаціонарне лікування. 

"Окупація, переїзди через війну, перебування під обстрілами, повітряні тривоги, хронічний стрес – усе це впливає на здоров’я наших дітей тепер і матиме довготривалі наслідки для країни в цілому. Тож розуміючи це, Фонд "МХП-Громаді" придбав необхідне обладнання для медичної команди та підтримує виїзні обстеження кваліфікованих лікарів у деокуповані та прифронтові регіони", - каже Тетяна Волочай, директорка БФ "МХП-Громаді". 

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який з 2015 року комплексно відновлює та розвиває українські громади. Допомагає жителям невеликих міст та сіл будувати партнерські відносини з владою та бізнесом. Фонд працює в 13 областях України, здійснює діяльність в більш ніж 700 населених пунктах. Від початку повномасштабної війни системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує: захисникам, рятувальникам, переселенцям, дітям, літнім людям. Підтримує малий бізнес та втілює спільні розвиткові, освітні, медичні, інфраструктурні та культурні проєкти разом із міжнародними та українськими донорами.

БФ "Діти Героїв" допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Фонд надає першочергову фінансову допомогу, психологічну та юридичну підтримку, сприяє освіті та розвитку дітей до їхнього повноліття. На середину лютого під опікою фонду 7889 підопічних. З них 1062 є ВПО, 151 дитина втратили маму і тата, 177  дітей з інвалідністю, 970 - діти з багатодітних родин. Щотижня до фонду приєднуються близько 80 дітей. 88% підопічних фонду – це діти військовослужбовців, 12% – цивільних. Програми та проєкти фонду базуються на індивідуальному підході до кожної дитини з метою забезпечення їх унікальних потреб.

Лілія Подоляк

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