Детей, потерявших родителей во время войны, обследовали в Макарове квалифицированные врачи "Охматдета"

26 квалифицированных врачей Охматдета осмотрели детей в Макарове Киевской области. Более 100 подопечных Благотворительного фонда "Діти Героїв", чьи родители погибли во время полномасштабной войны, прошли полный чекап организма в рамках проекта "Скарбничка здоров'я". Эта инициатива реализуется совместно с Национальной детской специализированной больницей МЗ Украины "Охматдет", при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

"Мы уже второй раз организовываем в Макарово выезд врачей. В сентябре 2023 года здесь было рекордное количество детей, которых осмотрели столичные медики. 18 населенных пунктов Макаровской громады были под оккупацией 33 дня - с 27 февраля по 31 марта. Здесь проходила линия фронта. Враг убил более двухсот человек, разрушил дома и инфраструктуру. И особенно незащищенными сейчас остались дети, которые потеряли родителей и находятся в сложных финансовых условиях: не получают государственной помощи, ведь их родители не были военными", - говорит Владимира Забела, менеджер компании МХП и соорганизатор выезда.

У 4 летней Полины отец погиб на вторую неделю полномасштабного вторжения во время эвакуации семьи с опасной территории. Тогда его жизнь оборвалась от вражеского снаряда. Всего под опекой Фонда "Діти Героїв" находится почти 8000 детей. Это дети, которые потеряли одного или обоих родителей из-за полномасштабной войны с россией. Благотворители оказывают комплексную поддержку: это и экстренная, медицинская, гуманитарная, образовательная, психологическая помощь и социализация.

"Часть наших подопечных не только потеряли одного или обоих родителей, но и свои дома. Им пришлось переезжать и искать приют в других городах, искать новых врачей и пробовать начинать новую жизнь. Стрессовые ситуации, связанные с потерей и войной, переживанием оккупации, значительно повлияли на физическое здоровье детей. А профилактический осмотр позволяет выявить возможные проблемы и уменьшить риск дальнейших осложнений", - рассказывает Юлия Петрученко, заместитель начальника отдела по работе с семьями, пострадавшими в результате военной агрессии БФ "Діти Героїв".

В течение 2023 года в рамках медицинской инициативы "Скарбничка здоровʼя" врачи совместно с благотворителями Фонда "МХП-Громаді" провели 13 выездных консультаций в деоккупированных, прифронтовых и отдаленных громадах в 4 областях страны, сделали полное обследование организма 3000 детей, из них - 115 направлены на стационарное лечение.

"Оккупация, переезды через войну, пребывание под обстрелами, воздушные тревоги, хронический стресс - все это влияет на здоровье наших детей теперь и будет иметь долговременные последствия для страны в целом. Поэтому понимая это, Фонд "МХП-Громаді" приобрел необходимое оборудование для медицинской команды и поддерживает выездные обследования квалифицированных врачей в деоккупированные и прифронтовые регионы", - говорит Татьяна Волочай, директор БФ "МХП-Громаді".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который с 2015 года комплексно восстанавливает и развивает украинские общины. Помогает жителям небольших городов и сел строить партнерские отношения с властью и бизнесом. Фонд работает в 13 областях Украины, осуществляет деятельность в более чем 700 населенных пунктах. С начала полномасштабной войны системно помогает тем, кто в этом больше всего нуждается: защитникам, спасателям, переселенцам, детям, пожилым людям. Поддерживает малый бизнес и воплощает совместные развивающие, образовательные, медицинские, инфраструктурные и культурные проекты вместе с международными и украинскими донорами.

БФ "Діти Героїв" помогает детям, которые потеряли одного или обоих родителей в результате полномасштабного вторжения рф. Фонд оказывает первоочередную финансовую помощь, психологическую и юридическую поддержку, способствует образованию и развитию детей до их совершеннолетия. На середину февраля под опекой фонда 7889 подопечных. Из них 1062 являются ВПЛ, 151 ребенок потеряли маму и папу, 177 детей с инвалидностью, 970 - дети из многодетных семей. Еженедельно к фонду присоединяются около 80 детей. 88% подопечных фонда - это дети военнослужащих, 12% - гражданских. Программы и проекты фонда базируются на индивидуальном подходе к каждому ребенку с целью обеспечения их уникальных потребностей.