31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
В Украине изменились правила уплаты таможенных платежей для граждан

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Таможенная служба сообщает, что вступает в действие новый порядок уплаты таможенных платежей при оформлении товаров по единому административному документу.

В Украине изменились правила уплаты таможенных платежей для граждан

С сегодняшнего дня вступает в действие новый порядок уплаты таможенных платежей при оформлении товаров по единому административному документу. Соответствующие изменения в приказ Министерства финансов № 898 были официально опубликованы 31 декабря. Главное новшество заключается в переходе на единый казначейский счет Государственной таможенной службы вместо депозитных счетов отдельных таможен. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ранее граждане должны были перечислять средства на счет конкретной таможни, где планировалось оформление. Теперь авансовые платежи, в частности при ввозе транспортных средств, будут зачисляться на общий счет Гостаможслужбы.

Порядок поступления в вузы в 2026 году "переписали": в МОН раскрыли основные предлагаемые изменения30.12.25, 16:15 • 2762 просмотра

Это позволит владельцам товаров свободно выбирать любой таможенный пост для прохождения контроля без привязки к месту оплаты.

Технические особенности переходного периода

В связи с завершением бюджетного года и регламентными работами Государственной казначейской службы, сервис обмена информацией по единому счету временно отключен до 1 января 2026 года включительно.

Фактический учет средств, зачисление платежей и формирование документов на списание начнется со 2 января 2026 года. Гражданам стоит учесть эту техническую паузу при планировании таможенного оформления товаров в первые дни нового года.

Кабмин закрепил решение Рады об отсрочке полноценного запуска еАкциза на 10 месяцев27.12.25, 01:12 • 4217 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Государственная таможенная служба Украины
Государственная налоговая служба Украины
Министерство финансов Украины