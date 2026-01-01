В Украине изменились правила уплаты таможенных платежей для граждан

С сегодняшнего дня вступает в действие новый порядок уплаты таможенных платежей при оформлении товаров по единому административному документу. Соответствующие изменения в приказ Министерства финансов № 898 были официально опубликованы 31 декабря. Главное новшество заключается в переходе на единый казначейский счет Государственной таможенной службы вместо депозитных счетов отдельных таможен. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ранее граждане должны были перечислять средства на счет конкретной таможни, где планировалось оформление. Теперь авансовые платежи, в частности при ввозе транспортных средств, будут зачисляться на общий счет Гостаможслужбы.

Это позволит владельцам товаров свободно выбирать любой таможенный пост для прохождения контроля без привязки к месту оплаты.

Технические особенности переходного периода

В связи с завершением бюджетного года и регламентными работами Государственной казначейской службы, сервис обмена информацией по единому счету временно отключен до 1 января 2026 года включительно.

Фактический учет средств, зачисление платежей и формирование документов на списание начнется со 2 января 2026 года. Гражданам стоит учесть эту техническую паузу при планировании таможенного оформления товаров в первые дни нового года.

