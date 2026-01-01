В Україні змінилися правила сплати митних платежів для громадян

Відсьогодні вступає в дію новий порядок сплати митних платежів під час оформлення товарів за єдиним адміністративним документом. Відповідні зміни до наказу Міністерства фінансів № 898 були офіційно опубліковані 31 грудня. Головна новація полягає у переході на єдиний казначейський рахунок Державної митної служби замість депозитних рахунків окремих митниць. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше громадяни мали перераховувати кошти на рахунок конкретної митниці, де планувалося оформлення. Тепер авансові платежі, зокрема при ввезенні транспортних засобів, зараховуватимуться на загальний рахунок Держмитслужби.

Це дозволить власникам товарів вільно обирати будь-який митний пост для проходження контролю без прив'язки до місця оплати.

Технічні особливості перехідного періоду

У зв'язку із завершенням бюджетного року та регламентними роботами Державної казначейської служби, сервіс обміну інформацією за єдиним рахунком тимчасово відключений до 1 січня 2026 року включно.

Фактичний облік коштів, зарахування платежів та формування документів на списання розпочнеться з 2 січня 2026 року. Громадянам варто врахувати цю технічну паузу при плануванні митного оформлення товарів у перші дні нового року.

