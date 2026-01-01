В Україні змінилися правила сплати митних платежів для громадян

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 31155 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 37728 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 21190 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 22543 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 21602 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 21197 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 23964 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20466 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18041 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16331 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.1м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 8550 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 8496 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 9734 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 28403 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч00:38 • 6348 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 31136 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 27575 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 71576 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 71279 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 64764 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 4092 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 5118 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 27560 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 14374 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 21396 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

В Україні змінилися правила сплати митних платежів для громадян

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Митна служба повідомляє, що вступає в дію новий порядок сплати митних платежів під час оформлення товарів за єдиним адміністративним документом.

В Україні змінилися правила сплати митних платежів для громадян

Відсьогодні вступає в дію новий порядок сплати митних платежів під час оформлення товарів за єдиним адміністративним документом. Відповідні зміни до наказу Міністерства фінансів № 898 були офіційно опубліковані 31 грудня. Головна новація полягає у переході на єдиний казначейський рахунок Державної митної служби замість депозитних рахунків окремих митниць. Про це пише УНН.

Деталі

Раніше громадяни мали перераховувати кошти на рахунок конкретної митниці, де планувалося оформлення. Тепер авансові платежі, зокрема при ввезенні транспортних засобів, зараховуватимуться на загальний рахунок Держмитслужби.

Порядок вступу до вишів у 2026 році "переписали": у МОН розкрили основні пропоновані зміни30.12.25, 16:15 • 2740 переглядiв

Це дозволить власникам товарів вільно обирати будь-який митний пост для проходження контролю без прив'язки до місця оплати.

Технічні особливості перехідного періоду

У зв'язку із завершенням бюджетного року та регламентними роботами Державної казначейської служби, сервіс обміну інформацією за єдиним рахунком тимчасово відключений до 1 січня 2026 року включно.

Фактичний облік коштів, зарахування платежів та формування документів на списання розпочнеться з 2 січня 2026 року. Громадянам варто врахувати цю технічну паузу при плануванні митного оформлення товарів у перші дні нового року.

Кабмін закріпив рішення Ради про відтермінування повноцінного запуску еАкцизу на 10 місяців27.12.25, 01:12 • 4217 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Державна митна служба України
Державна податкова служба України
Міністерство фінансів України