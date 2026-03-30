С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Киев • УНН
Отмена специальных обязанностей для Укрнафты с 31 марта может привести к дефициту ресурса. Эксперты прогнозируют трансформацию механизма ПСО.
Прекращение действия возложения специальных обязанностей (ПСО) для "Укрнафты" с 31 марта может изменить баланс газового рынка Украины и усилить зависимость от импорта. В то же время эксперты считают, что полностью отказаться от этого механизма в условиях войны пока невозможно.
ПСО - это специальные обязанности, которые государство возлагает на энергетические компании, чтобы гарантировать поставки газа населению и теплокоммунэнерго по фиксированным ценам. Именно благодаря этому механизму в Украине сохраняется относительная стабильность тарифов во время войны.
Какие риски возникают для энергосистемы и есть ли альтернатива ПСО - в комментарии для УНН объяснил Виктор Гальчинский, экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области.
ПСО трансформируется, но не исчезает
На фоне заявлений о возможном завершении возложения специальных обязанностей для "Укрнафты" важно понимать, что сам механизм не отменяется полностью, а меняет свою конфигурацию. Государство уже адаптирует модель к новым условиям - в частности, к последствиям атак на энергетическую инфраструктуру.
Эксперт объясняет: "Укрнафта" может получить новую функцию - фактически стать резервным поставщиком в кризисных условиях.
Речь идет не столько об отмене ПСО, сколько о его трансформации. По новым подходам, "Укрнафта" в случае кризисной ситуации на рынке газа в 2026 году может быть обязана импортировать газ за кредитные средства и далее реализовывать его по цене, которая будет покрывать расходы. Это уже другая функция - не просто продажа ресурса, а обеспечение системы в критический момент
Он добавляет, что такие решения прямо связаны с последствиями войны.
Мы должны учитывать удары по газодобывающей, транспортной и хранилищной инфраструктуре. Это означает, что дефицит ресурса возможен, и импорт газа для нужд населения и теплокоммунэнерго может стать неизбежным
Риски для баланса газа
Вопрос баланса ресурса напрямую зависит от того, сможет ли Украина компенсировать потери собственной добычи. В случае непродления ПСО в привычном формате рынок может столкнуться с дополнительным давлением - как финансовым, так и ресурсным.
Можно предполагать, что проблемы, вызванные войной, заставляют нас переходить к импорту. И именно "Укрнафта" может стать одним из инструментов для покрытия этого дефицита. Но пока трудно сказать, какой будет окончательная модель после 30 апреля, когда действует действующий тариф для населения
По его словам, ключевая неопределенность - в дальнейших решениях правительства относительно тарифов и модели поставок.
Есть ли альтернатива ПСО
Теоретически Украина могла бы перейти к полностью рыночной модели, но только при других условиях - без войны и с развитым конкурентным рынком. Сегодня же такая модель выглядит нереалистичной.
В мирное время можно было бы говорить о единой рыночной цене и конкуренции между поставщиками. Такая модель уже работала - в 2019–2020 годах "Нафтогаз" конкурировал с частными компаниями, и потребители могли выбирать поставщика
Однако после полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась.
Частным компаниям стало экономически невыгодно работать с населением. В результате фактически весь сегмент перешел к поставщику последней надежды — "Нафтогазу". И сейчас альтернативы просто нет, не потому что не хотят, а потому что рынок не функционирует полноценно
ПСО останется до конца войны
По оценке эксперта, механизм специальных обязанностей будет оставаться ключевым инструментом поддержки рынка как минимум до завершения войны.
В условиях полномасштабной агрессии ПСО остается фактически единственным механизмом, который позволяет гарантировать поставки газа населению и теплокоммунэнерго по приемлемым ценам. Отпустить все на свободный рынок сейчас невозможно - система просто не выдержит
В то же время он не исключает постепенных изменений в тарифной политике.
Вопрос пересмотра цен может встать из-за необходимости импорта газа. Но это, вероятно, будет какой-то компромиссный вариант, а не полная либерализация
Газовый рынок Украины входит в период неопределенности, однако базовые принципы остаются неизменными. ПСО, несмотря на трансформацию, остается ключевым элементом энергетической безопасности.
В условиях войны государство вынуждено балансировать между рыночными механизмами и социальной защитой, а полноценный переход к конкурентному рынку возможен только после стабилизации ситуации и восстановления инфраструктуры.