С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Отмена специальных обязанностей для Укрнафты с 31 марта может привести к дефициту ресурса. Эксперты прогнозируют трансформацию механизма ПСО.

Прекращение действия возложения специальных обязанностей (ПСО) для "Укрнафты" с 31 марта может изменить баланс газового рынка Украины и усилить зависимость от импорта. В то же время эксперты считают, что полностью отказаться от этого механизма в условиях войны пока невозможно.

ПСО - это специальные обязанности, которые государство возлагает на энергетические компании, чтобы гарантировать поставки газа населению и теплокоммунэнерго по фиксированным ценам. Именно благодаря этому механизму в Украине сохраняется относительная стабильность тарифов во время войны.

Какие риски возникают для энергосистемы и есть ли альтернатива ПСО - в комментарии для УНН объяснил Виктор Гальчинский, экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области.

ПСО трансформируется, но не исчезает

На фоне заявлений о возможном завершении возложения специальных обязанностей для "Укрнафты" важно понимать, что сам механизм не отменяется полностью, а меняет свою конфигурацию. Государство уже адаптирует модель к новым условиям - в частности, к последствиям атак на энергетическую инфраструктуру.

Эксперт объясняет: "Укрнафта" может получить новую функцию - фактически стать резервным поставщиком в кризисных условиях.

Речь идет не столько об отмене ПСО, сколько о его трансформации. По новым подходам, "Укрнафта" в случае кризисной ситуации на рынке газа в 2026 году может быть обязана импортировать газ за кредитные средства и далее реализовывать его по цене, которая будет покрывать расходы. Это уже другая функция - не просто продажа ресурса, а обеспечение системы в критический момент 

- отметил Гальчинский.

Он добавляет, что такие решения прямо связаны с последствиями войны.

Мы должны учитывать удары по газодобывающей, транспортной и хранилищной инфраструктуре. Это означает, что дефицит ресурса возможен, и импорт газа для нужд населения и теплокоммунэнерго может стать неизбежным 

- пояснил эксперт.

Риски для баланса газа

Вопрос баланса ресурса напрямую зависит от того, сможет ли Украина компенсировать потери собственной добычи. В случае непродления ПСО в привычном формате рынок может столкнуться с дополнительным давлением - как финансовым, так и ресурсным.

Можно предполагать, что проблемы, вызванные войной, заставляют нас переходить к импорту. И именно "Укрнафта" может стать одним из инструментов для покрытия этого дефицита. Но пока трудно сказать, какой будет окончательная модель после 30 апреля, когда действует действующий тариф для населения 

- отметил Гальчинский.

По его словам, ключевая неопределенность - в дальнейших решениях правительства относительно тарифов и модели поставок.

Есть ли альтернатива ПСО

Теоретически Украина могла бы перейти к полностью рыночной модели, но только при других условиях - без войны и с развитым конкурентным рынком. Сегодня же такая модель выглядит нереалистичной.

В мирное время можно было бы говорить о единой рыночной цене и конкуренции между поставщиками. Такая модель уже работала - в 2019–2020 годах "Нафтогаз" конкурировал с частными компаниями, и потребители могли выбирать поставщика 

- напомнил эксперт.

Однако после полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась.

Частным компаниям стало экономически невыгодно работать с населением. В результате фактически весь сегмент перешел к поставщику последней надежды — "Нафтогазу". И сейчас альтернативы просто нет, не потому что не хотят, а потому что рынок не функционирует полноценно 

- пояснил он.

ПСО останется до конца войны

По оценке эксперта, механизм специальных обязанностей будет оставаться ключевым инструментом поддержки рынка как минимум до завершения войны.

В условиях полномасштабной агрессии ПСО остается фактически единственным механизмом, который позволяет гарантировать поставки газа населению и теплокоммунэнерго по приемлемым ценам. Отпустить все на свободный рынок сейчас невозможно - система просто не выдержит 

- отметил Гальчинский.

В то же время он не исключает постепенных изменений в тарифной политике.

Вопрос пересмотра цен может встать из-за необходимости импорта газа. Но это, вероятно, будет какой-то компромиссный вариант, а не полная либерализация 

- добавил эксперт.

Газовый рынок Украины входит в период неопределенности, однако базовые принципы остаются неизменными. ПСО, несмотря на трансформацию, остается ключевым элементом энергетической безопасности.

В условиях войны государство вынуждено балансировать между рыночными механизмами и социальной защитой, а полноценный переход к конкурентному рынку возможен только после стабилизации ситуации и восстановления инфраструктуры.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина