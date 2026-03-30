$43.840.0450.490.12
ukenru
Ексклюзив
17:17 • 574 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
15:29 • 11919 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
13:48 • 14339 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
12:43 • 16979 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 21879 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 28543 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 22812 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11339 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 25945 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39633 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
70%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 30 березня, 10:07 • 17365 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 34660 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 26927 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 18849 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 12007 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 11907 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 12074 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 26984 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 34717 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 52440 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 1924 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 5032 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 8144 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 18903 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 37536 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Audi Q5
Facebook

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Скасування спеціальних обов'язків для Укрнафти з 31 березня може призвести до дефіциту ресурсу. Експерти прогнозують трансформацію механізму ПСО.

Завершення дії покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для "Укрнафти" з 31 березня може змінити баланс газового ринку України та посилити залежність від імпорту. Водночас експерти вважають, що повністю відмовитися від цього механізму в умовах війни наразі неможливо.

ПСО - це спеціальні обов’язки, які держава покладає на енергетичні компанії, щоб гарантувати постачання газу населенню та теплокомуненерго за фіксованими цінами. Саме завдяки цьому механізму в Україні зберігається відносна стабільність тарифів під час війни.

Які ризики виникають для енергосистеми та чи є альтернатива ПСО - у коментарі для УНН пояснив Віктор Гальчинський, екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області.

ПСО трансформується, але не зникає

На тлі заяв про можливе завершення покладення спеціальних обовʼязків для "Укрнафти" важливо розуміти, що сам механізм не скасовується повністю, а змінює свою конфігурацію. Держава вже адаптує модель до нових умов - зокрема, до наслідків атак на енергетичну інфраструктуру.

Експерт пояснює: "Укрнафта" може отримати нову функцію - фактично стати резервним постачальником у кризових умовах.

Йдеться не стільки про скасування ПСО, скільки про його трансформацію. За новими підходами, "Укрнафта" у разі кризової ситуації на ринку газу у 2026 році може бути зобов’язана імпортувати газ за кредитні кошти і далі реалізовувати його за ціною, яка покриватиме витрати. Це вже інша функція - не просто продаж ресурсу, а забезпечення системи у критичний момент 

- зазначив Гальчинський.

Він додає, що такі рішення прямо пов’язані з наслідками війни.

Ми повинні враховувати удари по газовидобувній, транспортній та зберігальній інфраструктурі. Це означає, що дефіцит ресурсу можливий, і імпорт газу для потреб населення та теплокомуненерго може стати неминучим 

- пояснив експерт.

Ризики для балансу газу

Питання балансу ресурсу напряму залежить від того, чи зможе Україна компенсувати втрати власного видобутку. У разі непродовження ПСО у звичному форматі ринок може зіткнутися з додатковим тиском - як фінансовим, так і ресурсним.

Можна припускати, що проблеми, спричинені війною, змушують нас переходити до імпорту. І саме "Укрнафта" може стати одним із інструментів для покриття цього дефіциту. Але поки що важко сказати, якою буде остаточна модель після 30 квітня, коли діє чинний тариф для населення 

- зазначив Гальчинський.

За його словами, ключова невизначеність - у подальших рішеннях уряду щодо тарифів і моделі постачання.

Чи є альтернатива ПСО

Теоретично Україна могла б перейти до повністю ринкової моделі, але лише за інших умов - без війни та з розвиненим конкурентним ринком. Сьогодні ж така модель виглядає нереалістичною.

У мирний час можна було б говорити про єдину ринкову ціну і конкуренцію між постачальниками. Така модель уже працювала - у 2019–2020 роках "Нафтогаз" конкурував із приватними компаніями, і споживачі могли обирати постачальника 

- нагадав експерт.

Однак після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася.

Приватним компаніям стало економічно невигідно працювати з населенням. У результаті фактично весь сегмент перейшов до постачальника останньої надії — "Нафтогазу". І зараз альтернативи просто немає, не тому що не хочуть, а тому що ринок не функціонує повноцінно 

- пояснив він.

ПСО залишиться до кінця війни

За оцінкою експерта, механізм спеціальних обов’язків залишатиметься ключовим інструментом підтримки ринку щонайменше до завершення війни.

В умовах повномасштабної агресії ПСО залишається фактично єдиним механізмом, який дозволяє гарантувати постачання газу населенню і теплокомуненерго за прийнятними цінами. Відпустити все на вільний ринок зараз неможливо - система просто не витримає 

- зазначив Гальчинський.

Водночас він не виключає поступових змін у тарифній політиці.

Питання перегляду цін може постати через необхідність імпорту газу. Але це, ймовірно, буде якийсь компромісний варіант, а не повна лібералізація 

- додав експерт.

Газовий ринок України входить у період невизначеності, однак базові принципи залишаються незмінними. ПСО, попри трансформацію, залишається ключовим елементом енергетичної безпеки.

В умовах війни держава змушена балансувати між ринковими механізмами та соціальним захистом, а повноцінний перехід до конкурентного ринку можливий лише після стабілізації ситуації та відновлення інфраструктури.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Україна