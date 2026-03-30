З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Київ • УНН
Скасування спеціальних обов'язків для Укрнафти з 31 березня може призвести до дефіциту ресурсу. Експерти прогнозують трансформацію механізму ПСО.
Завершення дії покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для "Укрнафти" з 31 березня може змінити баланс газового ринку України та посилити залежність від імпорту. Водночас експерти вважають, що повністю відмовитися від цього механізму в умовах війни наразі неможливо.
ПСО - це спеціальні обов’язки, які держава покладає на енергетичні компанії, щоб гарантувати постачання газу населенню та теплокомуненерго за фіксованими цінами. Саме завдяки цьому механізму в Україні зберігається відносна стабільність тарифів під час війни.
Які ризики виникають для енергосистеми та чи є альтернатива ПСО - у коментарі для УНН пояснив Віктор Гальчинський, екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області.
ПСО трансформується, але не зникає
На тлі заяв про можливе завершення покладення спеціальних обовʼязків для "Укрнафти" важливо розуміти, що сам механізм не скасовується повністю, а змінює свою конфігурацію. Держава вже адаптує модель до нових умов - зокрема, до наслідків атак на енергетичну інфраструктуру.
Експерт пояснює: "Укрнафта" може отримати нову функцію - фактично стати резервним постачальником у кризових умовах.
Йдеться не стільки про скасування ПСО, скільки про його трансформацію. За новими підходами, "Укрнафта" у разі кризової ситуації на ринку газу у 2026 році може бути зобов’язана імпортувати газ за кредитні кошти і далі реалізовувати його за ціною, яка покриватиме витрати. Це вже інша функція - не просто продаж ресурсу, а забезпечення системи у критичний момент
Він додає, що такі рішення прямо пов’язані з наслідками війни.
Ми повинні враховувати удари по газовидобувній, транспортній та зберігальній інфраструктурі. Це означає, що дефіцит ресурсу можливий, і імпорт газу для потреб населення та теплокомуненерго може стати неминучим
Ризики для балансу газу
Питання балансу ресурсу напряму залежить від того, чи зможе Україна компенсувати втрати власного видобутку. У разі непродовження ПСО у звичному форматі ринок може зіткнутися з додатковим тиском - як фінансовим, так і ресурсним.
Можна припускати, що проблеми, спричинені війною, змушують нас переходити до імпорту. І саме "Укрнафта" може стати одним із інструментів для покриття цього дефіциту. Але поки що важко сказати, якою буде остаточна модель після 30 квітня, коли діє чинний тариф для населення
За його словами, ключова невизначеність - у подальших рішеннях уряду щодо тарифів і моделі постачання.
Чи є альтернатива ПСО
Теоретично Україна могла б перейти до повністю ринкової моделі, але лише за інших умов - без війни та з розвиненим конкурентним ринком. Сьогодні ж така модель виглядає нереалістичною.
У мирний час можна було б говорити про єдину ринкову ціну і конкуренцію між постачальниками. Така модель уже працювала - у 2019–2020 роках "Нафтогаз" конкурував із приватними компаніями, і споживачі могли обирати постачальника
Однак після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася.
Приватним компаніям стало економічно невигідно працювати з населенням. У результаті фактично весь сегмент перейшов до постачальника останньої надії — "Нафтогазу". І зараз альтернативи просто немає, не тому що не хочуть, а тому що ринок не функціонує повноцінно
ПСО залишиться до кінця війни
За оцінкою експерта, механізм спеціальних обов’язків залишатиметься ключовим інструментом підтримки ринку щонайменше до завершення війни.
В умовах повномасштабної агресії ПСО залишається фактично єдиним механізмом, який дозволяє гарантувати постачання газу населенню і теплокомуненерго за прийнятними цінами. Відпустити все на вільний ринок зараз неможливо - система просто не витримає
Водночас він не виключає поступових змін у тарифній політиці.
Питання перегляду цін може постати через необхідність імпорту газу. Але це, ймовірно, буде якийсь компромісний варіант, а не повна лібералізація
Газовий ринок України входить у період невизначеності, однак базові принципи залишаються незмінними. ПСО, попри трансформацію, залишається ключовим елементом енергетичної безпеки.
В умовах війни держава змушена балансувати між ринковими механізмами та соціальним захистом, а повноцінний перехід до конкурентного ринку можливий лише після стабілізації ситуації та відновлення інфраструктури.