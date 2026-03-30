З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами

Завершення дії покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для "Укрнафти" з 31 березня може змінити баланс газового ринку України та посилити залежність від імпорту. Водночас експерти вважають, що повністю відмовитися від цього механізму в умовах війни наразі неможливо.

ПСО - це спеціальні обов’язки, які держава покладає на енергетичні компанії, щоб гарантувати постачання газу населенню та теплокомуненерго за фіксованими цінами. Саме завдяки цьому механізму в Україні зберігається відносна стабільність тарифів під час війни.

Які ризики виникають для енергосистеми та чи є альтернатива ПСО - у коментарі для УНН пояснив Віктор Гальчинський, екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області.

ПСО трансформується, але не зникає

На тлі заяв про можливе завершення покладення спеціальних обовʼязків для "Укрнафти" важливо розуміти, що сам механізм не скасовується повністю, а змінює свою конфігурацію. Держава вже адаптує модель до нових умов - зокрема, до наслідків атак на енергетичну інфраструктуру.

Експерт пояснює: "Укрнафта" може отримати нову функцію - фактично стати резервним постачальником у кризових умовах.

Йдеться не стільки про скасування ПСО, скільки про його трансформацію. За новими підходами, "Укрнафта" у разі кризової ситуації на ринку газу у 2026 році може бути зобов’язана імпортувати газ за кредитні кошти і далі реалізовувати його за ціною, яка покриватиме витрати. Це вже інша функція - не просто продаж ресурсу, а забезпечення системи у критичний момент - зазначив Гальчинський.

Він додає, що такі рішення прямо пов’язані з наслідками війни.

Ми повинні враховувати удари по газовидобувній, транспортній та зберігальній інфраструктурі. Це означає, що дефіцит ресурсу можливий, і імпорт газу для потреб населення та теплокомуненерго може стати неминучим - пояснив експерт.

Ризики для балансу газу

Питання балансу ресурсу напряму залежить від того, чи зможе Україна компенсувати втрати власного видобутку. У разі непродовження ПСО у звичному форматі ринок може зіткнутися з додатковим тиском - як фінансовим, так і ресурсним.

Можна припускати, що проблеми, спричинені війною, змушують нас переходити до імпорту. І саме "Укрнафта" може стати одним із інструментів для покриття цього дефіциту. Але поки що важко сказати, якою буде остаточна модель після 30 квітня, коли діє чинний тариф для населення - зазначив Гальчинський.

За його словами, ключова невизначеність - у подальших рішеннях уряду щодо тарифів і моделі постачання.

Чи є альтернатива ПСО

Теоретично Україна могла б перейти до повністю ринкової моделі, але лише за інших умов - без війни та з розвиненим конкурентним ринком. Сьогодні ж така модель виглядає нереалістичною.

У мирний час можна було б говорити про єдину ринкову ціну і конкуренцію між постачальниками. Така модель уже працювала - у 2019–2020 роках "Нафтогаз" конкурував із приватними компаніями, і споживачі могли обирати постачальника - нагадав експерт.

Однак після повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася.

Приватним компаніям стало економічно невигідно працювати з населенням. У результаті фактично весь сегмент перейшов до постачальника останньої надії — "Нафтогазу". І зараз альтернативи просто немає, не тому що не хочуть, а тому що ринок не функціонує повноцінно - пояснив він.

ПСО залишиться до кінця війни

За оцінкою експерта, механізм спеціальних обов’язків залишатиметься ключовим інструментом підтримки ринку щонайменше до завершення війни.

В умовах повномасштабної агресії ПСО залишається фактично єдиним механізмом, який дозволяє гарантувати постачання газу населенню і теплокомуненерго за прийнятними цінами. Відпустити все на вільний ринок зараз неможливо - система просто не витримає - зазначив Гальчинський.

Водночас він не виключає поступових змін у тарифній політиці.

Питання перегляду цін може постати через необхідність імпорту газу. Але це, ймовірно, буде якийсь компромісний варіант, а не повна лібералізація - додав експерт.

Газовий ринок України входить у період невизначеності, однак базові принципи залишаються незмінними. ПСО, попри трансформацію, залишається ключовим елементом енергетичної безпеки.

В умовах війни держава змушена балансувати між ринковими механізмами та соціальним захистом, а повноцінний перехід до конкурентного ринку можливий лише після стабілізації ситуації та відновлення інфраструктури.