Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Некоторые государственные компании уже заявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, что свидетельствует об очевидных преимуществах и новых возможностях, которые корпоративное управление открывает для госсектора. Ожидается, что завершение этого процесса привлечет инвестиции на сумму в миллиарды гривен. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

По словам заместителя Министра экономики Алексея Соболева, который выступил на конференции "Корпоративная реформа - путь к прозрачному и эффективному управлению госимуществом", реформа корпоративного управления - является одним из критериев евроинтеграции Украины.

Это возможность для Украины работать по правилам, которые действуют в других демократических странах. Как следствие, понятные для инвесторов правила формируют доверие и увеличивают шансы выхода инвестора на украинский рынок. А это позволяет привлечь миллиарды дополнительных ресурсов и менять стратегические государственные компании в пользу государства и украинцев - сказал он.

Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая также приняла участие в мероприятии, выразила мнение о критически важном значении принятия закона, который способствует улучшению корпоративного управления, для реформ и будущих изменений.

Добавим

Закон № 3587-XI получил широкую поддержку от международных организаций, включая USAID, ЕБРР, ОЭСР, МВФ, Европейский Союз и Всемирный банк. Представители этих организаций приняли участие в конференции, где обсуждали основные изменения, внесенные законом, и следующие шаги для его внедрения.

Напомним

Министерство финансов разрабатывает законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС), а также введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей.

Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках