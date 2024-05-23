Низка державних компаній хоче пройти процес корпоратизації – Мінекономіки
Київ • УНН
Низка державних компаній оголосили про свої наміри пройти корпоратизацію, яка, як очікується, залучить мільярди гривень інвестицій та відкриє нові можливості завдяки корпоративному управлінню.
Деякі державні компанії вже заявили про свої наміри пройти корпоратизацію, що свідчить про очевидні переваги та нові можливості, які корпоративне управління відкриває для держсектору. Очікується, що завершення цього процесу приверне інвестиції на суму в мільярди гривень. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
За словами заступника Міністра економіки Олексія Соболева, який виступив на конференції "Корпоративна реформа – шлях до прозорого та ефективного управління держмайном", реформа корпоративного управління – є одним із критеріїв євроінтеграції України.
Це можливість для України працювати за правилами, які діють в інших демократичних країнах. Як наслідок, зрозумілі для інвесторів правила формують довіру і збільшують шанси виходу інвестора на український ринок. А це дозволяє залучити мільярди додаткових ресурсів і змінювати стратегічні державні компанії на користь держави та українців
Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка також взяла участь у заході, висловила думку про критично-важливе значення прийняття закону, який сприяє покращенню корпоративного управління, для реформ та майбутніх змін.
Додамо
Закон № 3587-XI здобув широку підтримку від міжнародних організацій, включаючи USAID, ЄБРР, ОЕСР, МВФ, Європейський Союз та Світовий банк. Представники цих організацій взяли участь у конференції, де обговорювали основні зміни, внесені законом, і наступні кроки для його впровадження.
Нагадаємо
Міністерство фінансів розробляє законопроєкт про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ), а також запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців.
Вимоги міжнародних партнерів: Зеленський підписав закони про реформу корпоративного управління й електронні аграрні розписки05.03.24, 21:25 • 32329 переглядiв