Руководители НАБУ и САП через Марту Кос продвигают свои интересы под видом требований ЕС – экс-прокурор САП

Нет требований Европейского Союза к Украине относительно НАБУ и САП. Есть только просьбы руководителей этих структур, которые озвучила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передает УНН.

Он напомнил об инициативе нардепа Железняка о регистрации законодательных инициатив, якобы необходимых по так называемому плану Качки-Кос.

"Создается впечатление, что действительно есть определенные требования ЕС, которые отражены в совместном заявлении, и Украина должна их выполнять. Но эти "требования ЕС" не самостоятельно сформированая позиция Европейского Союза, а просьбы и "потребности" руководителей НАБУ и САП, которые, пользуясь возможностью проведения встреч с Мартой Кос, передали ей в письменном виде попунктный перечень того, что именно им обоим нужно еще 20.11.2025", – отметил он.

В целом, по словам экс-прокурора САП, никакого "плана Качки-Кос" на самом деле не существует. Речь идет только о совместном заявлении комиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки от 11 декабря 2025 года, сообщил он.

"Клименко и Кривонос через Комиссара по вопросам расширения Марту Кос фактически закрепляют свои потребности, а в дальнейшем это все преподносится как обязательства Украины, которые Верховная Рада должна проголосовать. Политическую и медийную поддержку этому процессу оказывают отдельные народные депутаты, печально известные всем общественные организации, активисты и журналисты", – констатировал он.

По его мнению, следует четко различать настоящие евроинтеграционные обязательства Украины и оформленные как план реформ чьи-то внутренние интересы.

"Фактически речь идет о ситуации, когда интересы руководителей отдельных органов, получающих дополнительные полномочия и расширение юрисдикции, обществу представляются как безальтернативные требования ЕС. Вопрос на самом деле не в том, нужны ли Украине эти реформы, а в том, кто именно формирует их содержание, в чьих интересах, какой процедурой и почему любая критика таких законопроектов заранее представляется как блокирование европейского пути Украины", – резюмировал Броневицкий.

Как сообщалось, вчера в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что явилось официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

11 декабря 2025 г. по итогам неформального заседания министров по делам Европы было опубликовано совместное заявление Комиссара по вопросам расширения Марты Кос и Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Главный акцент в документе был сделан на Кластере "Основы" (верховенство права и борьба с коррупцией).