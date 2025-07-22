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Пособничество рф: руководителю детективов НАБУ Магамедрасулову суд будет избирать меру пресечения в закрытом режиме

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в пособничестве РФ. Заседание проходит в закрытом режиме из-за чувствительной информации и государственной тайны.

Пособничество рф: руководителю детективов НАБУ Магамедрасулову суд будет избирать меру пресечения в закрытом режиме

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в пособничестве РФ, передает УНН.

Суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому Магамедрасулову.

Подозреваемый присутствует в судебном зале.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и адвоката о рассмотрении ходатайства в закрытом судебном режиме из-за чувствительной информации и неразглашения государственной тайны.

Дополнение

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ. Семья старшего детектива НАБУ, руководителя теруправления Руслана Магамедрасулова, которого задержали по подозрению в пособничестве стране-агрессору, во время полномасштабной войны обогатилась квартирой в Болгарии.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения сотруднику Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
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