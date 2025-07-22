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Пособництво рф: керівнику детективів НАБУ Магамедрасулову суд обиратиме запобіжний у закритому режимі

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у пособництві РФ. Засідання проходить у закритому режимі через чутливу інформацію та державну таємницю.

Пособництво рф: керівнику детективів НАБУ Магамедрасулову суд обиратиме запобіжний у закритому режимі

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Руслану Магамедрасулову, якого підозрюють у пособництві рф, передає УНН.

Суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу до підозрюваного Магамедрасулову.

Підозрюваний присутній у судовій залі.

Суд задовольнив клопотання прокурора та адвоката щодо розгляду клопотання в закритому судовому режимі через чутливу інформацію та не розголошення державної таємниці.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф. Родина старшого детектива НАБУ, керівника теруправління Руслана Магамедрасулова, якого затримала зі підозрою у пособництві країні-агресору, під час повномасштабної війни збагатилася квартирою в Болгарії.

Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Болгарія
Київ
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