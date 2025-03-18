Рубио: есть над чем работать, но мы ближе к миру, чем были две недели назад

Соединенные Штаты получили хорошие обязательства от Украины во время переговоров в Саудовской Аравии и надеются, что будут в лучшей позиции, как узнают больше от рф, после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio 17 марта, пишет УНН.

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"Ну, я не думаю, что пока что было продвижение к нашему удовлетворению от кого-либо", - ответил госсекретарь на вопрос, видел ли существенные движения с российской стороны, "чтобы вы были довольны", принимая активное участие в попытке достичь заявленной цели Трампа - прекратить войну россии против Украины способом, который является устойчивым, и после переговоров и согласия Украины.

Я думаю, что мы увидели, что мы ближе - не близки к миру. Я имею в виду, я думаю, что есть над чем работать, но мы ближе, чем мы были две недели назад, или ближе, чем мы были шесть месяцев назад - сказал Рубио.

Он отметил, что "эта война длится три года, и президент (Трамп) хочет, чтобы она закончилась". "Я думаю, что все должны согласиться, что эту войну нужно закончить, и вопрос заключается в том, как ее закончить таким образом, чтобы она не началась снова. Итак, основной план заключался в том, можем ли мы заставить этих ребят прекратить стрелять друг в друга, сесть и договориться о том, как покончить с этим навсегда. Это была цель президента", - указал госсекретарь.

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"Мы получили хорошие обязательства от Украины на прошлой неделе в Саудовской Аравии. Я был там. Я с ними встречался. Они согласились прекратить стрельбу и заморозить все, где оно есть, и мы можем поговорить о том, как покончить с этим навсегда. И теперь мы должны получить что-то подобное от россиян", - продолжал Рубио.

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По его словам, уже "были хорошие встречи". "Посол Стив Уиткофф, наш специальный посланник, встречался с самим путиным на прошлой неделе; провели продуктивную встречу. Это не было пустой тратой времени, мы вернулись с некоторой информацией, но мы узнаем больше завтра (18 марта - ред.) после того, как президент (Трамп) поговорит с путиным. И, надеюсь, мы будем в лучшем месте", - указал Рубио.

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"Но я считаю, что президенту нужно – президенту Трампу нужно аплодировать за попытку найти мир. И смотрите, сейчас он единственный лидер в мире, который может это сделать. Китайцы этого не могут. Европейцы этого не могут. Единственный лидер в мире сейчас, у которого есть хоть какой-то шанс положить этому конец, это президент Трамп, и я думаю, что ему нужно аплодировать за то, что он приложил столько времени, усилий и уделил этому столько внимания", - сказал госсекретарь США.