Центр противодействия дезинформации фиксирует манипуляции в медиа относительно разговора Трампа и путина

В преддверии разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в медиа распространяются манипулятивные сообщения, которые могут вводить в заблуждение общественность относительно позиции Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

"Центр фиксирует распространение манипуляций в медиа вокруг темы разговора Трампа с путиным. В преддверии разговора между Президентом США Дональдом Трампом и путиным в инфопространстве активно распространяются манипулятивные сообщения о якобы "уступках Украины" со ссылкой на публикации в западных медиа", - говорится в сообщении.

В частности, по информации ЦПД, большое распространение получила искаженная информация со ссылкой на статью New York Times, якобы американская сторона "может согласиться, чтобы порт в Одессе перешел под контроль россии". Или, что США якобы "рассматривают возможность признания Крыма территорией рф" и планируют обратиться с таким предложением в ООН, со ссылкой на издание Semafor. Также со ссылкой на статью Politico распространялась информация, якобы Украина уже "открыта для ослабления санкций против россии".

ЦПД подчеркивает, что все эти заявления являются манипуляциями, вырванными из контекста и часто ссылаются на анонимные источники, которые нельзя считать надежными. Эти сообщения активно используются врагом для усиления информационных операций, направленных на деморализацию украинцев и создание раскола в обществе, отметили в ЦПД.

Напомним

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко недавно отмечал, что западные медиа спекулируют на теме переговоров.

По его словам, сейчас наблюдается активный поток публикаций в западных СМИ, которые строят прогнозы и концепции, которые часто не имеют под собой реальных оснований.