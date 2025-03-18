Західні ЗМІ спекулюють на темі переговорів щодо України – Коваленко
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО заявив про активізацію публікацій у західних ЗМІ щодо можливих перемовин України. Ці матеріали часто ґрунтуються на анонімних джерелах та не мають реальних підстав.
Західні медіа спекулюють на темі переговорів. Про це повідомляє Керівник ЦПД РНБО Лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.
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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко висловився щодо інформаційного поля навколо можливих перемовин щодо України.
За його словами, нині спостерігається активний потік публікацій у західних ЗМІ, які будують прогнози та концепції, що часто не мають під собою реальних підстав.
Коваленко зазначив, що такі матеріали ґрунтуються на анонімних джерелах і можуть містити припущення, які згодом не знаходять підтвердження.
Зараз для західних медіа неймовірний час - можна фантазувати про перемовини, аналізувати і видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що "лежало на столі, просто не домовились"
Він наголосив, що реальна картина переговорного процесу стане зрозумілою пізніше, а наразі триває період медійного ажіотажу.
За його словами, обговорення можливих рішень та сценаріїв не завжди відображає реальні політичні домовленості, а часом є лише припущеннями або спекуляціями.
Реальність буде дещо пізніше і більш конкретна. Зараз час для медійного хайпу
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