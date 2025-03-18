Західні ЗМІ спекулюють на темі переговорів щодо України – Коваленко

Західні медіа спекулюють на темі переговорів. Про це повідомляє Керівник ЦПД РНБО Лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко висловився щодо інформаційного поля навколо можливих перемовин щодо України.

За його словами, нині спостерігається активний потік публікацій у західних ЗМІ, які будують прогнози та концепції, що часто не мають під собою реальних підстав.

Коваленко зазначив, що такі матеріали ґрунтуються на анонімних джерелах і можуть містити припущення, які згодом не знаходять підтвердження.

Зараз для західних медіа неймовірний час - можна фантазувати про перемовини, аналізувати і видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що "лежало на столі, просто не домовились"