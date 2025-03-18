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Западные СМИ спекулируют на теме переговоров по Украине – Коваленко

Киев • УНН

 • 12830 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО заявил об активизации публикаций в западных СМИ относительно возможных переговоров Украины. Эти материалы часто основываются на анонимных источниках и не имеют реальных оснований.

Западные СМИ спекулируют на теме переговоров по Украине – Коваленко

Западные медиа спекулируют на теме переговоров. Об этом сообщает Руководитель ЦПД СНБО Лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко высказался относительно информационного поля вокруг возможных переговоров по Украине.

По его словам, в настоящее время наблюдается активный поток публикаций в западных СМИ, которые строят прогнозы и концепции, которые часто не имеют под собой реальных оснований. 

Коваленко отметил, что такие материалы основываются на анонимных источниках и могут содержать предположения, которые впоследствии не находят подтверждения.

Сейчас для западных медиа невероятное время - можно фантазировать о переговорах, анализировать и выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников. Плодить концепции, которые в большинстве своем не становятся реалиями переговорного процесса, но всегда можно сказать, что "лежало на столе, просто не договорились"

- утвердил Коваленко.

Он подчеркнул, что реальная картина переговорного процесса станет понятной позже, а пока продолжается период медийного ажиотажа. 

По его словам, обсуждение возможных решений и сценариев не всегда отражает реальные политические договоренности, а порой является лишь предположениями или спекуляциями.

Реальность будет несколько позже и более конкретная. Сейчас время для медийного хайпа

- добавил Коваленко.

Напомним

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Юлия Котвицкая

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