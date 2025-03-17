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Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования

Киев • УНН

 • 16835 просмотра

Зеленский и Макрон обсудили мирные инициативы, включая 30-дневное прекращение огня, но Украина настаивает на отсутствии условий со стороны россии. Франция поддерживает Украину в гарантиях безопасности.

Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования

Украина и Франция согласовывают дальнейшие шаги на пути к миру. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины провел очередную беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе обсуждения были подведены итоги субботней онлайн-встречи мировых лидеров, на которой все больше стран выразили готовность поддержать инициативы, направленные на восстановление справедливого мира. 

Среди ключевых вопросов, которые поднимались, – 30-дневное прекращение огня. Украина демонстрирует открытость к этому шагу, однако отмечает, что для его реализации необходимо прекратить любые предварительные требования со стороны террористической страны.

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы также говорили с Президентом Макроном 

- заявил Владимир Зеленский.

Также большое внимание было уделено вопросам гарантий безопасности. Франция занимает четкую позицию в этом направлении, а украинская сторона полностью поддерживает ее подход. Работа над согласованием конкретных механизмов продолжается, и Киев координирует дальнейшие шаги с международными партнерами. 

Президент Украины поблагодарил Францию за активное участие в совместных усилиях для скорейшего установления мира.

Зеленский, Макрон, Стармер и другие выступили на встрече "коалиции желающих"15.03.25, 13:53 • 19858 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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