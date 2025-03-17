Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования

Украина и Франция согласовывают дальнейшие шаги на пути к миру. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины провел очередную беседу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе обсуждения были подведены итоги субботней онлайн-встречи мировых лидеров, на которой все больше стран выразили готовность поддержать инициативы, направленные на восстановление справедливого мира.

Среди ключевых вопросов, которые поднимались, – 30-дневное прекращение огня. Украина демонстрирует открытость к этому шагу, однако отмечает, что для его реализации необходимо прекратить любые предварительные требования со стороны террористической страны.

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы также говорили с Президентом Макроном