Зеленський: Україна готова до 30-денного припинення вогню, але рф має припинити висувати вимоги

Україна та Франція узгоджують подальші кроки на шляху до миру. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Глава України провів чергову розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Під час обговорення було підбито підсумки суботньої онлайн-зустрічі світових лідерів, на якій дедалі більше країн висловили готовність підтримати ініціативи, спрямовані на відновлення справедливого миру.

Серед ключових питань, які порушувалися, – 30-денне припинення вогню. Україна демонструє відкритість до цього кроку, проте наголошує, що для його реалізації необхідно припинити будь-які попередні вимоги з боку терористичної країни.

Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, росія повинна перестати висувати умови. І про це ми також говорили з Президентом Макроном - заявив Володимир Зеленський.

Також велика увага була приділена питанням безпекових гарантій. Франція займає чітку позицію в цьому напрямку, а українська сторона повністю підтримує її підхід. Робота над узгодженням конкретних механізмів триває, і Київ координує подальші кроки з міжнародними партнерами.

Президент України подякував Франції за активну участь у спільних зусиллях задля якнайшвидшого встановлення миру.

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