Центр протидії дезінформації фіксує маніпуляції у медіа щодо розмови Трампа і путіна

Напередодні розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним у медіа поширюються маніпулятивні повідомлення, що можуть вводити в оману громадськість щодо позиції України, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

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"Центр фіксує поширення маніпуляцій у медіа навколо теми розмови Трампа з путіним. Напередодні розмови між Президентом США Дональдом Трампом і путіним в інфопросторі активно поширюються маніпулятивні повідомлення про нібито "поступки України" з посиланням на публікації в західних медіа", - ідеться у дописі.

Зокрема, за інформацією ЦПД, великого поширення набула перекручена інформація з посиланням на статтю New York Times, ніби американська сторона "може погодитись, щоб порт в Одесі перейшов під контроль росії". Або, що США нібито "розглядають можливість визнання Криму територією рф" та планують звернутися з такою пропозицією до ООН, з посиланням на видання Semafor. Також з посиланням на статтю Politico поширювалась інформація, буцімто Україна вже "відкрита для послаблення санкцій проти росії".

ЦПД підкреслює, що всі ці заяви є маніпуляціями, вирваними з контексту та часто посилаються на анонімні джерела, які не можна вважати надійними. Ці повідомлення активно використовуються ворогом для підсилення інформаційних операцій, спрямованих на деморалізацію українців і створення розколу в суспільстві, наголосили у ЦПД.

Нагадаємо

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко нещодавно зазначав, що західні медіа спекулюють на темі переговорів.

За його словами, нині спостерігається активний потік публікацій у західних ЗМІ, які будують прогнози та концепції, що часто не мають під собою реальних підстав.