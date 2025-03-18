Рубіо: є над чим працювати, але ми ближче до миру, ніж були два тижні тому

Сполучені Штати отримали хороші зобов’язання від України під час переговорів в Саудівській Аравії і сподіваються, що будуть у кращій позиції, як дізнаються більше від рф, після розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News Radio 17 березня, пише УНН.

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"Ну, я не думаю, що поки що було просування до нашого задоволення від кого-небудь", - відповів держсекретар на запитання, чи бачив суттєві рухи з російської сторони, "щоб ви були задоволені", беручи активну участь у спробі досягти заявленої мети Трампа - припинити війну росії проти України в спосіб, який є стійким і після переговорів та згоди України.

Я думаю, що ми побачили, що ми ближче - не близькі до миру. Я маю на увазі, я думаю, що є над чим працювати, але ми ближче, ніж ми були два тижні тому, або ближче, ніж ми були шість місяців тому - сказав Рубіо.

Він зазначив, що "ця війна триває три роки, і президент (Трамп) хоче, щоб вона закінчилася". "Я думаю, що всі повинні погодитися, що цю війну потрібно закінчити, і питання полягає в тому, як її закінчити таким чином, щоб вона не почалася знову. Отже, основний план полягав у тому, чи можемо ми змусити цих хлопців припинити стріляти один в одного, сісти й домовитися про те, як покінчити з цим назавжди. Це була мета президента", - вказав держсекретар.

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"Ми отримали хороші зобов’язання від України минулого тижня в Саудівській Аравії. Я був там. Я з ними зустрічався. Вони погодилися припинити стрільбу та заморозити все, де воно є, і ми можемо поговорити про те, як покінчити з цим назавжди. І тепер ми повинні отримати щось подібне від росіян", - вів далі Рубіо.

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З його слів, уже "були гарні зустрічі". "Посол Стів Віткофф, наш спеціальний посланець, зустрічався з самим путіним минулого тижня; провели продуктивну зустріч. Це не було марною тратою часу, ми повернулися з деякою інформацією, але ми дізнаємося більше завтра (18 березня - ред.) після того, як президент (Трамп) поговорить з путіним. І, сподіваюся, ми будемо в кращому місці", - вказав Рубіо.

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"Але я вважаю, що президенту потрібно – президенту Трампу потрібно аплодувати за спробу знайти мир. І дивіться, зараз він єдиний лідер у світі, який може це зробити. Китайці цього не можуть. Європейці цього не можуть. Єдиний лідер у світі наразі, який має хоч якийсь шанс покласти цьому кінець, це президент Трамп, і я думаю, що йому потрібно аплодувати за те, що він приклав стільки часу, зусиль і приділив цьому стільки уваги", - сказав держсекретар США.