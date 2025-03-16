Рубио и лавров обсудили вопросы будущих двусторонних контактов и итоги недавних переговоров в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио и глава МИД рф лавров обсудили возобновление коммуникации между США и агрессором. Кроме того, Вашингтон обратил внимание на безопасность в Красном море и атаки хуситов на суда США. Рубио подчеркнул решительный ответ на угрозы.
Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД рф сергеем лавровым. Об этом сообщает Госдеп США, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили вопросы безопасности в Красном море, в частности атаки, совершенные поддерживаемыми Ираном хуситами на американские военные и коммерческие суда.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с дальнейшими нападениями на свои объекты в регионе и будет решительно реагировать на любые угрозы. Военные операции США направлены на сдерживание дальнейшей эскалации и обеспечение безопасности международного судоходства.
Кроме этого, дипломаты коснулись вопроса будущих двусторонних контактов и обсудили итоги недавних переговоров в Саудовской Аравии. В ходе разговора стороны выразили готовность продолжать диалог по стабилизации международной безопасности и поддержанию каналов связи между Вашингтоном и москвой.
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио12.03.25, 14:15 • 38247 просмотров