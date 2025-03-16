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Рубіо та лавров обговорили питання майбутніх двосторонніх контактів та підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 16100 перегляди

Держсекретар США Рубіо і голова МЗС рф лавров обговорили відновлення комунікації між США та агресором. Крім того, Вашингтон звернув увагу на безпеку в Червоному морі та атаки хуситів на судна США. Рубіо наголосив на рішучій відповіді на загрози.

Рубіо та лавров обговорили питання майбутніх двосторонніх контактів та підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з головою МЗС рф сергієм лавровим. Про це повідомляє Держдеп США, передає УНН.

Деталі

Сторони обговорили питання безпеки в Червоному морі, зокрема атаки, здійснені підтримуваними Іраном хусітами на американські військові та комерційні судна. 

Рубіо наголосив, що Вашингтон не має наміру миритися з подальшими нападами на свої об’єкти в регіоні та рішуче реагуватиме на будь-які загрози. Військові операції США спрямовані на стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки міжнародного судноплавства. 

Окрім цього, дипломати торкнулися питання майбутніх двосторонніх контактів та обговорили підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії. В ході розмови сторони висловили готовність продовжувати діалог щодо стабілізації міжнародної безпеки та підтримання каналів зв’язку між Вашингтоном і москвою. 

США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо12.03.25, 14:15 • 38250 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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