Рубіо та лавров обговорили питання майбутніх двосторонніх контактів та підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з головою МЗС рф сергієм лавровим. Про це повідомляє Держдеп США, передає УНН.

Деталі

Сторони обговорили питання безпеки в Червоному морі, зокрема атаки, здійснені підтримуваними Іраном хусітами на американські військові та комерційні судна.

Рубіо наголосив, що Вашингтон не має наміру миритися з подальшими нападами на свої об’єкти в регіоні та рішуче реагуватиме на будь-які загрози. Військові операції США спрямовані на стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки міжнародного судноплавства.

Окрім цього, дипломати торкнулися питання майбутніх двосторонніх контактів та обговорили підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії. В ході розмови сторони висловили готовність продовжувати діалог щодо стабілізації міжнародної безпеки та підтримання каналів зв’язку між Вашингтоном і москвою.

США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо