Рубіо та лавров обговорили питання майбутніх двосторонніх контактів та підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії
Київ • УНН
Держсекретар США Рубіо і голова МЗС рф лавров обговорили відновлення комунікації між США та агресором. Крім того, Вашингтон звернув увагу на безпеку в Червоному морі та атаки хуситів на судна США. Рубіо наголосив на рішучій відповіді на загрози.
Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з головою МЗС рф сергієм лавровим. Про це повідомляє Держдеп США, передає УНН.
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Сторони обговорили питання безпеки в Червоному морі, зокрема атаки, здійснені підтримуваними Іраном хусітами на американські військові та комерційні судна.
Рубіо наголосив, що Вашингтон не має наміру миритися з подальшими нападами на свої об’єкти в регіоні та рішуче реагуватиме на будь-які загрози. Військові операції США спрямовані на стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки міжнародного судноплавства.
Окрім цього, дипломати торкнулися питання майбутніх двосторонніх контактів та обговорили підсумки нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії. В ході розмови сторони висловили готовність продовжувати діалог щодо стабілізації міжнародної безпеки та підтримання каналів зв’язку між Вашингтоном і москвою.
США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо12.03.25, 14:15 • 38250 переглядiв