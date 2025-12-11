Ровенская область приняла 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: в ГСЧС показали кадры встречи вынужденных переселенцев

В среду, 10 декабря, в Ровенскую область прибыл очередной, 38-й в этом году, эвакуационный поезд из Донецкой области. В областной центр прибыли 12 вынужденных переселенцев, среди которых - семеро маломобильных людей, особо нуждавшихся в заботе и помощи, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что на перроне эвакуированных встречали спасатели, медики, сотрудники полиции и волонтеры. Они позаботились о том, чтобы дорога и первые минуты на новом месте были максимально комфортными для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Для переселенцев организовали теплый прием: угостили горячей едой, помогли перенести вещи, предоставили транспорт для дальнейшего передвижения. Кроме того, специалисты психологической службы ГСЧС оказали необходимую моральную поддержку, ведь многие из них пережили тяжелые испытания