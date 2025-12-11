Ровенская область приняла 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: в ГСЧС показали кадры встречи вынужденных переселенцев
Киев • УНН
В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области, доставив 12 вынужденных переселенцев, среди которых семеро маломобильных лиц. Их встречали спасатели, медики, полиция и волонтеры, предоставляя горячую еду, транспорт и психологическую поддержку.
В среду, 10 декабря, в Ровенскую область прибыл очередной, 38-й в этом году, эвакуационный поезд из Донецкой области. В областной центр прибыли 12 вынужденных переселенцев, среди которых - семеро маломобильных людей, особо нуждавшихся в заботе и помощи, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Отмечается, что на перроне эвакуированных встречали спасатели, медики, сотрудники полиции и волонтеры. Они позаботились о том, чтобы дорога и первые минуты на новом месте были максимально комфортными для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.
Для переселенцев организовали теплый прием: угостили горячей едой, помогли перенести вещи, предоставили транспорт для дальнейшего передвижения. Кроме того, специалисты психологической службы ГСЧС оказали необходимую моральную поддержку, ведь многие из них пережили тяжелые испытания
В ведомстве добавили, что Ровенщина продолжает принимать эвакуационные поезда из прифронтовых регионов, обеспечивая переселенцев всем необходимым для безопасности и адаптации на новом месте.
Во вторник офицеры-спасатели общины вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье целое поколение: 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь с тремя детьми.
