Ровенская область приняла 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: в ГСЧС показали кадры встречи вынужденных переселенцев

$42.180.11
49.090.07
ukenru
10 декабря, 21:59 • 8336 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 17831 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 21127 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 23331 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 21845 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 21192 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 25751 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 20655 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20055 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18053 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский10 декабря, 19:05 • 5984 просмотра
Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение: Зеленский о выборах в условиях военного положения10 декабря, 19:17 • 4274 просмотра
Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ10 декабря, 20:16 • 3180 просмотра
Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко10 декабря, 20:56 • 2644 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 4924 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 16280 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 19333 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 25924 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 34118 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 43603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 12882 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 18194 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 15132 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 22469 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 32670 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

Ровенская область приняла 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: в ГСЧС показали кадры встречи вынужденных переселенцев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области, доставив 12 вынужденных переселенцев, среди которых семеро маломобильных лиц. Их встречали спасатели, медики, полиция и волонтеры, предоставляя горячую еду, транспорт и психологическую поддержку.

Ровенская область приняла 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: в ГСЧС показали кадры встречи вынужденных переселенцев

В среду, 10 декабря, в Ровенскую область прибыл очередной, 38-й в этом году, эвакуационный поезд из Донецкой области. В областной центр прибыли 12 вынужденных переселенцев, среди которых - семеро маломобильных людей, особо нуждавшихся в заботе и помощи, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что на перроне эвакуированных встречали спасатели, медики, сотрудники полиции и волонтеры. Они позаботились о том, чтобы дорога и первые минуты на новом месте были максимально комфортными для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Для переселенцев организовали теплый прием: угостили горячей едой, помогли перенести вещи, предоставили транспорт для дальнейшего передвижения. Кроме того, специалисты психологической службы ГСЧС оказали необходимую моральную поддержку, ведь многие из них пережили тяжелые испытания

- говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Ровенщина продолжает принимать эвакуационные поезда из прифронтовых регионов, обеспечивая переселенцев всем необходимым для безопасности и адаптации на новом месте.

Напомним

Во вторник офицеры-спасатели общины вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье целое поколение: 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь с тремя детьми.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка02.12.25, 14:54 • 3359 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям