Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зони

20:28 • 5974 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 12871 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 17159 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 12678 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 32952 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 30125 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23888 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29453 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38006 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 53741 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну9 грудня, 14:11
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні9 грудня, 14:57
Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України9 грудня, 15:54
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський19:09
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Барак Обама
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Суми
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Техніка
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії
Boeing 737 MAX

Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зони

Київ • УНН

 • 26 перегляди

81-річна бабуся, 57-річна мати та 37-річна донька з трьома дітьми евакуйовані із запорізької прифронтової зони. Наймолодшому члену родини лише рік, їхній дім здригався від вибухів.

Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зони

У вівторок офіцери-рятувальники громади вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі ціле покоління: 81-річну бабусю, 57-річну маму та 37-річну доньку з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що найменшому члену родини - лише рік, їхній дім здригався від вибухів, страх за дітей змусив родину прийняти рішення про евакуацію

Ми виїхали заради них, заради їхнього життя і безпеки

- каже мати.

Коли родина дісталася безпечного місця, 9-річна дівчинка пообіцяла офіцеру ДСНС: "Я обов'язково стану рятувальником. Я хочу бути як ви".

Нагадаємо

Минулого тижня дві сім'ї з Дніпропетровщини, включаючи трьох дітей, прибули до Мукачева евакуаційним потягом.

У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини 02.12.25, 14:54 • 3344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій