Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зони
Київ • УНН
81-річна бабуся, 57-річна мати та 37-річна донька з трьома дітьми евакуйовані із запорізької прифронтової зони. Наймолодшому члену родини лише рік, їхній дім здригався від вибухів.
У вівторок офіцери-рятувальники громади вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі ціле покоління: 81-річну бабусю, 57-річну маму та 37-річну доньку з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що найменшому члену родини - лише рік, їхній дім здригався від вибухів, страх за дітей змусив родину прийняти рішення про евакуацію
Ми виїхали заради них, заради їхнього життя і безпеки
Коли родина дісталася безпечного місця, 9-річна дівчинка пообіцяла офіцеру ДСНС: "Я обов'язково стану рятувальником. Я хочу бути як ви".
Нагадаємо
Минулого тижня дві сім'ї з Дніпропетровщини, включаючи трьох дітей, прибули до Мукачева евакуаційним потягом.
