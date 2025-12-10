Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зони

У вівторок офіцери-рятувальники громади вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі ціле покоління: 81-річну бабусю, 57-річну маму та 37-річну доньку з трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що найменшому члену родини - лише рік, їхній дім здригався від вибухів, страх за дітей змусив родину прийняти рішення про евакуацію

Ми виїхали заради них, заради їхнього життя і безпеки - каже мати.

Коли родина дісталася безпечного місця, 9-річна дівчинка пообіцяла офіцеру ДСНС: "Я обов'язково стану рятувальником. Я хочу бути як ви".

Нагадаємо

Минулого тижня дві сім'ї з Дніпропетровщини, включаючи трьох дітей, прибули до Мукачева евакуаційним потягом.

У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини