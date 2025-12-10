Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 5892 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 12731 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 30221 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 17040 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 12573 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 32809 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 30086 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 23866 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29443 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 53690 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.6м/с
93%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину9 декабря, 14:11 • 13541 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине9 декабря, 14:57 • 14094 просмотра
Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины9 декабря, 15:54 • 5578 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 9284 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский19:09 • 8714 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 32810 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 33588 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 53691 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 18434 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 66885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Сумы
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 9408 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 28094 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 29341 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 65783 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71228 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
R-360 Нептун
Серия Airbus A320
Boeing 737 MAX

Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны

Киев • УНН

 • 12 просмотра

81-летняя бабушка, 57-летняя мать и 37-летняя дочь с тремя детьми эвакуированы из запорожской прифронтовой зоны. Самому младшему члену семьи всего год, их дом содрогался от взрывов.

Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны

Во вторник офицеры-спасатели общины вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье целое поколение: 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что самому маленькому члену семьи - всего год, их дом содрогался от взрывов, страх за детей заставил семью принять решение об эвакуации

Мы уехали ради них, ради их жизни и безопасности

- говорит мать.

Когда семья добралась до безопасного места, 9-летняя девочка пообещала офицеру ГСЧС: "Я обязательно стану спасателем. Я хочу быть как вы".

Напомним

На прошлой неделе две семьи из Днепропетровской области, включая троих детей, прибыли в Мукачево эвакуационным поездом.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка02.12.25, 14:54 • 3344 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям