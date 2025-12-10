Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны
Киев • УНН
81-летняя бабушка, 57-летняя мать и 37-летняя дочь с тремя детьми эвакуированы из запорожской прифронтовой зоны. Самому младшему члену семьи всего год, их дом содрогался от взрывов.
Во вторник офицеры-спасатели общины вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье целое поколение: 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что самому маленькому члену семьи - всего год, их дом содрогался от взрывов, страх за детей заставил семью принять решение об эвакуации
Мы уехали ради них, ради их жизни и безопасности
Когда семья добралась до безопасного места, 9-летняя девочка пообещала офицеру ГСЧС: "Я обязательно стану спасателем. Я хочу быть как вы".
Напомним
На прошлой неделе две семьи из Днепропетровской области, включая троих детей, прибыли в Мукачево эвакуационным поездом.
В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка02.12.25, 14:54 • 3344 просмотра