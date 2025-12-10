Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны

Во вторник офицеры-спасатели общины вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье целое поколение: 81-летнюю бабушку, 57-летнюю маму и 37-летнюю дочь с тремя детьми. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что самому маленькому члену семьи - всего год, их дом содрогался от взрывов, страх за детей заставил семью принять решение об эвакуации

Мы уехали ради них, ради их жизни и безопасности - говорит мать.

Когда семья добралась до безопасного места, 9-летняя девочка пообещала офицеру ГСЧС: "Я обязательно стану спасателем. Я хочу быть как вы".

Напомним

На прошлой неделе две семьи из Днепропетровской области, включая троих детей, прибыли в Мукачево эвакуационным поездом.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка