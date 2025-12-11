Рівненщина прийняла 38-й евакуаційний потяг з Донеччини: у ДСНС показали кадри зустрічі вимушених переселенців
Київ • УНН
До Рівненської області прибув 38-й евакуаційний потяг з Донеччини, доставивши 12 вимушених переселенців, серед яких семеро маломобільних осіб. Їх зустрічали рятувальники, медики, поліція та волонтери, надаючи гарячу їжу, транспорт та психологічну підтримку.
У середу, 10 грудня, до Рівненської області прибув черговий, 38-й цього року, евакуаційний потяг із Донеччини. До обласного центру прибули 12 вимушених переселенців, серед яких - семеро маломобільних людей, котрі особливо потребували турботи та допомоги, інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що на пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, працівники поліції та волонтери. Вони подбали про те, аби дорога та перші хвилини на новому місці були максимально комфортними для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.
Для переселенців організували теплий прийом: пригостили гарячою їжею, допомогли перенести речі, надали транспорт для подальшого пересування. Крім того, фахівці психологічної служби ДСНС забезпечили необхідну моральну підтримку, адже багато з них пережили тяжкі випробування
У відомстві додали, що Рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги із прифронтових регіонів, забезпечуючи переселенців усім необхідним для безпеки та адаптації на новому місці.
Нагадаємо
У вівторок офіцери-рятувальники громади вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі ціле покоління: 81-річну бабусю, 57-річну маму та 37-річну доньку з трьома дітьми.
У прифронтових областях України триває обов’язкова евакуація: на Донеччині лишається 424 дитини 02.12.25, 14:54 • 3359 переглядiв