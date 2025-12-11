$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 8350 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 17842 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 21132 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 23335 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 21847 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 21195 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 25759 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20656 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20056 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 30318 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рівненщина прийняла 38-й евакуаційний потяг з Донеччини: у ДСНС показали кадри зустрічі вимушених переселенців

Київ • УНН

 • 8 перегляди

До Рівненської області прибув 38-й евакуаційний потяг з Донеччини, доставивши 12 вимушених переселенців, серед яких семеро маломобільних осіб. Їх зустрічали рятувальники, медики, поліція та волонтери, надаючи гарячу їжу, транспорт та психологічну підтримку.

Рівненщина прийняла 38-й евакуаційний потяг з Донеччини: у ДСНС показали кадри зустрічі вимушених переселенців

У середу, 10 грудня, до Рівненської області прибув черговий, 38-й цього року, евакуаційний потяг із Донеччини. До обласного центру прибули 12 вимушених переселенців, серед яких - семеро маломобільних людей, котрі особливо потребували турботи та допомоги, інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що на пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, працівники поліції та волонтери. Вони подбали про те, аби дорога та перші хвилини на новому місці були максимально комфортними для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Для переселенців організували теплий прийом: пригостили гарячою їжею, допомогли перенести речі, надали транспорт для подальшого пересування. Крім того, фахівці психологічної служби ДСНС забезпечили необхідну моральну підтримку, адже багато з них пережили тяжкі випробування

- йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що Рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги із прифронтових регіонів, забезпечуючи переселенців усім необхідним для безпеки та адаптації на новому місці.

Нагадаємо

У вівторок офіцери-рятувальники громади вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі ціле покоління: 81-річну бабусю, 57-річну маму та 37-річну доньку з трьома дітьми.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Рівненська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій