россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба
россия была официально исключена из Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на Дунае, за действия, несовместимые с конвенцией, в соответствии с которой действует эта организация.
Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 7 марта лидеров всех парламентских партий, чтобы обсудить войну на Украине и ответные меры Франции.
россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления
Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
Днепропетровщина: россияне запустили три дрона на Никополь, и били ракетами по Криворожскому району, есть попадания
Россияне трижды атаковали беспилотниками Никополь и нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, но защитники сбили ракету и обошлось без жертв.
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским, как ускорить передачу F-16
Премьер-министр Рютте обсудил с президентом Зеленским, как ускорить передачу Украине истребителей F-16 путем уменьшения препятствий и сотрудничества между министерствами обороны Украины и стран-партнеров.
Нам нужна помощь уже сейчас, а не после войны: глава Одесской области Кипер о встречах с международными партнерами
Губернатор Одесской области Кипер призвал международных партнеров оказывать помощь сейчас, а не после войны, поскольку Украина сейчас выступает щитом, предотвращающим дальнейшую российскую агрессию в Европе.
Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оттеснить российские войска от Харькова, чтобы защитить его от ракетных атак С-300, поскольку в противном случае это будет трудно сделать даже при условии усиления противовоздушной обороны.
Ветеранский закон нуждается в осовременивании - Лубинец
Омбудсмен призвала Министерство по делам ветеранов тщательно пересмотреть и модернизировать украинское ветеранское законодательство, чтобы лучше соответствовать потребностям нынешних защитников, которые борются с российской агрессией.
Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии, расширив свои санкционные списки до 106 человек и 88 организаций, причастных к поставкам оружия Северной Корее и оккупации украинских территорий.
На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК
Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.