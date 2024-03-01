россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

С сегодняшнего дня россия официально исключена из состава Дунайской комиссии, которая регулирует судоходство по Дунаю. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

Кулеба напомнил, что в декабре 2023 года Дунайская комиссия - во время первого председательства Украины - решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией, на основе которой она функционирует.

у россии было время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации. Однако агрессору не хватило мужества сделать это. Как следствие, с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции - заявил глава МИД Украины.

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Дополнение

Кроме того, Кулеба отметил, что Дунайская комиссия впервые в своей истории наложила штраф на россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах - заявил Дмитрий Кулеба.

Справочно

Дунайская комиссия - международная межправительственная организация, основными целями деятельности которой являются обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции.

Напомним

Семь членов Совбеза ООН обвинили россию в том, что она использует свое положение как постоянного члена Совета, покупая северокорейские ракеты и атакуя Украину.