россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  104583 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  109381 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  144333 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  161477 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  148572 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  149193 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  151549 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166498 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171513 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
dunaiДунай
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Новости по теме

россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

россия была официально исключена из Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на Дунае, за действия, несовместимые с конвенцией, в соответствии с которой действует эта организация.

Война •   •  7692 просмотра
россию официально исключили из Дунайской комиссии - Кулеба

Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 7 марта лидеров всех парламентских партий, чтобы обсудить войну на Украине и ответные меры Франции.

Война •   •  9088 просмотра
Макрон собирает лидеров всех партий парламента для обсуждения войны в Украине

россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".

Война •   •  10227 просмотра
россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

Днепропетровщина: россияне запустили три дрона на Никополь, и били ракетами по Криворожскому району, есть попадания

Россияне трижды атаковали беспилотниками Никополь и нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, но защитники сбили ракету и обошлось без жертв.

Война •   •  9270 просмотра
Днепропетровщина: россияне запустили три дрона на Никополь, и били ракетами по Криворожскому району, есть попадания

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским, как ускорить передачу F-16

Премьер-министр Рютте обсудил с президентом Зеленским, как ускорить передачу Украине истребителей F-16 путем уменьшения препятствий и сотрудничества между министерствами обороны Украины и стран-партнеров.

Война •   •  11873 просмотра
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским, как ускорить передачу F-16

Нам нужна помощь уже сейчас, а не после войны: глава Одесской области Кипер о встречах с международными партнерами

Губернатор Одесской области Кипер призвал международных партнеров оказывать помощь сейчас, а не после войны, поскольку Украина сейчас выступает щитом, предотвращающим дальнейшую российскую агрессию в Европе.

Война •   •  10001 просмотра
Нам нужна помощь уже сейчас, а не после войны: глава Одесской области Кипер о встречах с международными партнерами

Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оттеснить российские войска от Харькова, чтобы защитить его от ракетных атак С-300, поскольку в противном случае это будет трудно сделать даже при условии усиления противовоздушной обороны.

Война •   •  12286 просмотра
Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов

Ветеранский закон нуждается в осовременивании - Лубинец

Омбудсмен призвала Министерство по делам ветеранов тщательно пересмотреть и модернизировать украинское ветеранское законодательство, чтобы лучше соответствовать потребностям нынешних защитников, которые борются с российской агрессией.

Общество •   •  12280 просмотра
Ветеранский закон нуждается в осовременивании - Лубинец

Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии, расширив свои санкционные списки до 106 человек и 88 организаций, причастных к поставкам оружия Северной Корее и оккупации украинских территорий.

Война •   •  11252 просмотра
Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.

Криминал и ЧП •   •  10365 просмотра
На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК