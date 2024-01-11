росію звинуватили у використанні свого статусу в Раді безпеки ООН для закупівлі ракет у КНДР

У середу, 10 січня, сім членів Радбезу ООН звинуватили росію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи північнокорейські ракети та атакуючи Україну. Про це повідомляє пресслужба місії США в ООН, пише УНН.

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У заяві Великої Британії, Франції та США йдеться про те, що експорт зброї з КНДР до росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН.

Експорт зброї з КНДР до росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов’язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ набагато небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища,