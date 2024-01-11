росію звинуватили у використанні свого статусу в Раді безпеки ООН для закупівлі ракет у КНДР
Київ • УНН
Сім членів Ради Безпеки ООН, включаючи США, Великобританію і Францію, звинувачують росію в порушенні резолюцій через купівлю ракет у КНДР для використання проти України.
У середу, 10 січня, сім членів Радбезу ООН звинуватили росію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи північнокорейські ракети та атакуючи Україну. Про це повідомляє пресслужба місії США в ООН, пише УНН.
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У заяві Великої Британії, Франції та США йдеться про те, що експорт зброї з КНДР до росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН.
Експорт зброї з КНДР до росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов’язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ набагато небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища,
Зазначається, що разом з Україною заяву підтримали також непостійні члени Японія, Мальта, Словенія та Південна Корея.
москва наразі на цю заяву не реагувала.
Нагадаємо
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 4 січня заявив, що росія використовує балістичні ракети Північної Кореї.
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