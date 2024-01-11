россию обвинили в использовании своего статуса в Совете безопасности ООН для закупки ракет у КНДР
Семь членов Совета Безопасности ООН, включая США, Великобританию и Францию, обвиняют россию в нарушении резолюций из-за покупки ракет у КНДР для использования против Украины.
Есть сложности, но бойцы удерживают позиции и расширяют плацдарм: Гуменюк о ситуации в Крынках
Украинские войска удерживают позиции на левом берегу Херсона, расширяя плацдарм в Крынках, несмотря на логистические проблемы и обстрелы со стороны противника.
Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера
Кирилл Кернес попал в политическую силу из-за уважения соратников покойного экс-мэра Харькова к его памяти. Впрочем, судится с представителями партии об изъятии фамилии его отца из названия политической силы.
Гуменюк: крайние две ночи были не такие насыщенные на вражеские атаки, дроны боятся обледенения
За последние две ночи количество атак беспилотников на Украину уменьшилось на фоне погодных условий, которые влияют на их работу, говорит Наталья Гуменюк.
Темпы роста мировых продаж электромобилей замедляются: 31% в 2023 году, по сравнению с 60% ростом в 2022 году
Рост мировых продаж электромобилей замедлился до 31% в 2023 году с 60% в 2022 году. Также ожидается дальнейшее замедление, поскольку Германия сталкивается с сокращением субсидий, а потребители ожидают более дешевых моделей.
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
Законодательное регулирование виртуальных активов в Украине повысит безопасность инвесторов, будет стимулировать инновации и увеличит налоговые поступления, считает Елена Соседка.
россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк
россияне перемещают свою крымскую логистику в новороссийск.
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
Эксперты рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал".
Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо
Российские войска несут большие потери в районе Синьковки Харьковской области после неоднократного продвижения по тому же маршруту, что напоминает "чернобаевские" поражения.
Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один житель города Железное.