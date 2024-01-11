россию обвинили в использовании своего статуса в Совете безопасности ООН для закупки ракет у КНДР

В среду, 10 января, семь членов Совбеза ООН обвинили россию в том, что она использует свое положение как постоянного члена Совета, покупая северокорейские ракеты и атакуя Украину. Об этом сообщает пресс-служба миссии США в ООН, пишет УНН.

Детали

В заявлении Великобритании, Франции и США говорится о том, что экспорт оружия из КНДР в россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН.

Экспорт оружия из КНДР в россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР...Каждое нарушение делает мир намного опаснее. И постоянный член Совбеза, который охотно идет на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Украиной заявление поддержали также непостоянные члены Япония, Мальта, Словения и Южная Корея.

москва пока на это заявление не реагировала.

Напомним

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 4 января заявил, что россия использует баллистические ракеты Северной Кореи.

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