ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд
ООН ищет 3,1 миллиарда долларов на помощь Украине на фоне продолжающейся войны и растущих гуманитарных потребностей. Эти средства должны помочь 8,5 миллионам людей в 2024 году.
Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов
Белый дом поддерживает законопроект об аресте 300 миллиардов долларов российских активов для помощи Украине, координируя свои действия с союзниками по G7.
В Сомали боевики захватили вертолет ООН
Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.
В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд
Эквадорские силы задержали 329 членов банд и убили 5 во время вооруженных беспорядков; было изъято 61 единицу оружия. Во время беспорядков в тюрьме не погибли заложники.
В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары
Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.
Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации
Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.
Количество пострадавших в результате ракетного удара в Харькове возросло до 11
Российский ракетный удар по харьковскому отелю привел к ранению 11 человек; один из них в тяжелом состоянии. Экстренные службы реагируют на атаку.
Компания Lockheed Martin поставила Словакии два истребителя F-16
Lockheed Martin поставила первые два из четырнадцати истребителей F-16 в Словакию, несмотря на задержки из-за дефицита электронных компонентов.
Один из кандидатов в президенты США вышел из гонки
Крис Кристи выбывает из президентской гонки в США как антитрамповский республиканец, столкнувшись с давлением и растущей поддержкой Хейли.
За два года войны россия не достигла своих стратегических целей - Вадим Скибицкий
Россия не достигла своих стратегических целей в Украине, не захватив ключевые регионы и постоянно продлевая сроки, говорит представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.