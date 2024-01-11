ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд

Агентства Организации Объединенных Наций на следующей неделе попросят 3,1 миллиарда долларов для финансирования помощи Украине в этом году. Об этом сообщил высокопоставленный гуманитарный чиновник Совету Безопасности ООН, пишет Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что поскольку война в Украине не прекращается, что приводит к высокому уровню гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть постоянной.

В 2024 году мы призываем всех доноров снова активизироваться и помочь народу Украины. сказала чиновница ООН Эдем Восорну.

Она добавила, что план реагирования ООН на 2024 год, который будет представлен в Женеве имеет целью собрать 3,1 миллиарда долларов для оказания помощи 8,5 миллионам людей в Украине.

В ООН заявили, что более 14,6 миллионов человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Конфликт также заставил около 6,3 миллиона человек покинуть границу.

Четыре миллиона человек, в том числе почти миллион детей, остаются перемещенными лицами в стране, по данным ООН.

40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи - ООН