ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  138168 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  175006 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  148716 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  167447 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  152496 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  168535 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  141844 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  129068 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
9 января  •  261099 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  170281 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  183446 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  201163 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  226286 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  220237 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  221787 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд

ООН ищет 3,1 миллиарда долларов на помощь Украине на фоне продолжающейся войны и растущих гуманитарных потребностей. Эти средства должны помочь 8,5 миллионам людей в 2024 году.

Политика •   •  32396 просмотра
ООН будет просить у доноров для поддержки Украины более $3 млрд

Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов

Белый дом поддерживает законопроект об аресте 300 миллиардов долларов российских активов для помощи Украине, координируя свои действия с союзниками по G7.

Политика •   •  30694 просмотра
Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов

В Сомали боевики захватили вертолет ООН

Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.

Новости Мира •   •  28505 просмотра
В Сомали боевики захватили вертолет ООН

В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд

Эквадорские силы задержали 329 членов банд и убили 5 во время вооруженных беспорядков; было изъято 61 единицу оружия. Во время беспорядков в тюрьме не погибли заложники.

Новости Мира •   •  25345 просмотра
В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд

В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары

Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.

Новости Мира •   •  17267 просмотра
В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары

Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации

Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.

Политика •   •  21921 просмотра
Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации

Количество пострадавших в результате ракетного удара в Харькове возросло до 11

Российский ракетный удар по харьковскому отелю привел к ранению 11 человек; один из них в тяжелом состоянии. Экстренные службы реагируют на атаку.

Общество •   •  20159 просмотра
Количество пострадавших в результате ракетного удара в Харькове возросло до 11

Компания Lockheed Martin поставила Словакии два истребителя F-16

Lockheed Martin поставила первые два из четырнадцати истребителей F-16 в Словакию, несмотря на задержки из-за дефицита электронных компонентов.

Политика •   •  21087 просмотра
Компания Lockheed Martin поставила Словакии два истребителя F-16

Один из кандидатов в президенты США вышел из гонки

Крис Кристи выбывает из президентской гонки в США как антитрамповский республиканец, столкнувшись с давлением и растущей поддержкой Хейли.

Новости Мира •   •  18396 просмотра
Один из кандидатов в президенты США вышел из гонки

За два года войны россия не достигла своих стратегических целей - Вадим Скибицкий

Россия не достигла своих стратегических целей в Украине, не захватив ключевые регионы и постоянно продлевая сроки, говорит представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

Война •   •  23081 просмотра
За два года войны россия не достигла своих стратегических целей - Вадим Скибицкий