ООН проситиме в донорів для підтримки України понад $3 млрд
Київ • УНН
ООН шукає 3,1 мільярда доларів на допомогу Україні на тлі триваючої війни та зростаючих гуманітарних потреб. Ці кошти мають допомогти 8,5 мільйонам людей у 2024 році.
Агентства Організації Об’єднаних Націй наступного тижня попросять 3,1 мільярда доларів для фінансування допомоги Україні цього року. Про це повідомив високопоставлений гуманітарний чиновник Раді Безпеки ООН, пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що оскільки війна в Україні не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною.
У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України.
Вона додала, що план реагування ООН на 2024 рік, який буде представлено в Женеві має на меті зібрати 3,1 мільярда доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.
В ООН заявили, що понад 14,6 мільйонів людей, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії. Конфлікт також змусив близько 6,3 мільйона людей покинути кордон.
Чотири мільйони людей, у тому числі майже мільйон дітей, залишаються переміщеними особами в країні, за даними ООН.
40 відсотків населення України цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги - ООН10.01.24, 10:08 • 24452 перегляди