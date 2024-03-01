росію офіційно виключили з Дунайської комісії - Кулеба

Відсьогодні росія офіційно виключена зі складу Дунайської комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Х, пише УНН.

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Кулеба нагадав, що у грудні 2023 року Дунайська комісія – під час першого головування України – вирішила, що дії росії несумісні з Белградською конвенцією, на основі якої вона функціонує.

росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією