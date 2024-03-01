росію офіційно виключили з Дунайської комісії - Кулеба
Київ • УНН
росія була офіційно виключена з Дунайської комісії, яка регулює судноплавство на Дунаї, за дії, несумісні з конвенцією, відповідно до якої діє ця організація.
Відсьогодні росія офіційно виключена зі складу Дунайської комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
Кулеба нагадав, що у грудні 2023 року Дунайська комісія – під час першого головування України – вирішила, що дії росії несумісні з Белградською конвенцією, на основі якої вона функціонує.
росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією
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Доповнення
Окрім того, Кулеба зауважив, що Дунайська комісія вперше у своїй історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.
Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах
Довідково
Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.
Нагадаємо
Сім членів Радбезу ООН звинуватили росію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи північнокорейські ракети та атакуючи Україну.