Россия впервые не попала в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия
Киев • УНН
Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО, набрав всего 65 голосов при минимальном требовании 66, в то время как Украина, Польша и Литва получили места.
Россию не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий год.Об этом говорится на аккаунте организации в соцсети Х, передает УНН.
Детали
россия впервые потеряла свое место в Исполнительном совете ОЗХО, не получив необходимое количество голосов. москва получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов.
В то же время от восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получила Украина, набрав 126 голосов, Польша – 123 голоса и Литва – 76 голосов.
Дополнения
В заявлении организации отмечается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли следующие государства Украина, Польша, Литва, Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания, Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка, Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан, Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала.
Справка
ОЗХО (англ. OPCW) является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года.
ОЗХО имеет три основных органа: конференция государств-участников, Исполнительный совет и технический секретариат. Заседания Исполнительного совета проводятся 4 раза в год или более по мере необходимости.
среди основных задач организации-обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и выполнением Конвенции.
Напомним
Россию также впервые в истории изъяли из исполнительного совета ЮНЕСКО, что стало очередным шагом ослабления международной роли рф.
Россия впервые не попала в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия
Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО, набрав всего 65 голосов при минимальном требовании 66, в то время как Украина, Польша и Литва получили места.
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