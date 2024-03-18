россияне утром обстреляли Купянский район Харьковщины: есть пострадавший

российские военные сегодня утром обстреляли поселок Новоосиново Купянского района Харьковской области, ранения получил один человек. За прошедшие сутки в результате вражеских атак пострадали пять человек. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня, 07:10, в с. Новоосиново Купянского района осуществлен вражеский обстрел. Травмирован 62-летний мужчина, оказывается медпомощь - написал Синегубов в соцсетях.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Гатище, Берестовое, Синьковка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Гоптовка, Басово.

В 23:30 враг нанес удар КАБ по пожарной части в поселке Белый Колодец Чугуевского района. В результате удара повреждения получило здание пожарной части. Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля. Легкую травму получил 29-летний водитель автомобиля.

Перед этим, в 15:45 в Волчанске в результате вражеского артобстрела горела крыша частного дома, гараж, хозяйственные постройки и два автомобиля. Ранения получил 72-летний местный житель.

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В воскресенье утром оккупанты обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района, повреждено остекление окон в 5-ти жилых домах. Выбиты окна в двух учебных заведениях. Пострадала 60-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс.

Кроме того, в 9:15 в результате вражеского обстрела из С-300 с. Бугаевка Чугуевского района ранения получили двое работников бригады экстренной медицинской помощи, мужчины в возрасте 26 и 56 лет. Они были госпитализированы в областной центр в состоянии средней тяжести.

Также в 09:00 состоялся обстрел г. Золочев Богодуховского района. Поврежден 1 частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

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