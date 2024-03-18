За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области

За сутки оккупанты совершили 458 ударов по 10-ти населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток вражеские силы нанесли 458 ударов по 10-ти населенным пунктам Запорожской области.

Следовательно, россияне осуществили авиационный удар по Роботино, 7 обстрелов залповых ракетных систем в Малой Токмачке и Роботино, а также атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Новодаровку, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Железнодорожное и Волшебное с помощью 94 БпЛА.

В общем, 356 артударов было нанесено по территориям Гуляйполя, Роботино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Левадного, Новоандреевки и Новодаровки.

По информации, поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

К счастью, без жертв среди гражданского населения.

Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья