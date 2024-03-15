Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

В течение суток армия России нанесла 1 авиационный удар по селу Малиновка в Запорожье, осуществила три обстрела из реактивной системы залпового огня по Новодаровке и Темировке, а также атаковали 63 беспилотниками Новоданиловку, Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Роботино и Малую Токмачку. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федорив, передает УНН.

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207 артударов нанесено врагом по по территории Гуляйполя, Роботино, Новодаровки, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Темировки и Омельника.

Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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