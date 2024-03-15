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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
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Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
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Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
За минувшие сутки российские войска нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из реактивных систем залпового огня и беспилотников, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек
Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.
На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском.
В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА
Российская атака на Киев с помощью около 15 беспилотников "Шахид" из Курской области была отбита средствами противовоздушной обороны, что не привело к жертвам и разрушениям.
Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"
Украинские Воздушные силы успешно сбили 27 беспилотников "Шахид" иранского производства, запущенных российскими войсками ночью над несколькими регионами Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 4 удара по местам сосредоточения личного состава российско-террористических войск по всей линии фронта.
Латвия может депортировать 800 россиян
Латвия может депортировать 800 россиян, которые не подали заявление на постоянное или временное проживание и не сдали тест на знание латышского языка.
Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"
Disney выпустит телевизионную версию церемонии вручения "Оскара" с включением украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая ранее была пропущена.
Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта
Сегодня, 15 марта, во многих странах мира экологи, зоозащитники, любители дикой природы присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков).
Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд
Российские оккупанты на оккупированных украинских территориях отбирают транспортные средства у местных жителей, задержанных за нарушение комендантского часа, принуждают их к принудительным работам, таким как копание окопов, задерживают подозреваемых в нелояльности после проверки российских паспортов и телефонов.