Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300
Глава ООС сообщил, что россияне нанесли удар по Харьковской области ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода.
Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине
Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.
Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд
Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.
ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине
Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.
В Харькове слышны взрывы
В Харькове раздавались взрывы, когда город подвергся нападению. Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.
Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех
Четыре человека получили ранения в Днепре после того, как во время воздушной тревоги взрывы повредили дома, автомобили и грузовик.
В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"
Три крылатые ракеты и три российских беспилотника были сбиты над Днепром, Украина, ранив четырех человек и нанеся ущерб частной собственности.
В Херсоне взрывы, город под обстрелом врага
В Херсоне раздаются взрывы - российские войска обстреливают город с левого берега Днепра в Херсонской области.
В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела
Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.
Враг обстрелял за день семь громад Сумщины
В течение дня российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и мин, зафиксировав 182 взрыва.