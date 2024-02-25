Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  73960 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  108706 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  214745 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230858 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
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Новости по теме

Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Глава ООС сообщил, что россияне нанесли удар по Харьковской области ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода.

Война •   •  6152 просмотра
Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.

Война •   •  10027 просмотра
Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.

Война •   •  10056 просмотра
Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.

Война •   •  10764 просмотра
ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

В Харькове слышны взрывы

В Харькове раздавались взрывы, когда город подвергся нападению. Местные паблики пишут, что Харьков находится под обстрелом баллистики из Белгорода.

Война •   •  10887 просмотра
В Харькове слышны взрывы

Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех

Четыре человека получили ранения в Днепре после того, как во время воздушной тревоги взрывы повредили дома, автомобили и грузовик.

Война •   •  10786 просмотра
Количество пострадавших в Днепре возросло до четырех

В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"

Три крылатые ракеты и три российских беспилотника были сбиты над Днепром, Украина, ранив четырех человек и нанеся ущерб частной собственности.

Война •   •  11444 просмотра
В Днепре ПВО уничтожила три ракеты и три "шахеды"

В Херсоне взрывы, город под обстрелом врага

В Херсоне раздаются взрывы - российские войска обстреливают город с левого берега Днепра в Херсонской области.

Война •   •  12527 просмотра
В Херсоне взрывы, город под обстрелом врага

В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела

Два человека получили ранения и повреждены частные дома в результате обстрела в Днепре, Украина, 25 февраля. Об этом сообщил мэр города.

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В Днепре два человека ранены в результате вражеского обстрела

Враг обстрелял за день семь громад Сумщины

В течение дня российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области из артиллерии, минометов, беспилотников и мин, зафиксировав 182 взрыва.

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Враг обстрелял за день семь громад Сумщины