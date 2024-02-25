Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300
Київ • УНН
Очільник ООС повідомив, що росіяни завдали удару по Харківській області ракетами С-300, випущеними з території Бєлгорода.
Росіяни завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: ракетами С-300 з території Бєлгорода, повідомив керівник ОВА Синєгубов, передає УНН.
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Окупанти завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: армія рф вдарила ракетами С-300 з території бєлгорода
На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває.
Обстріл з боку російських окупантів: постраждало близько 15 населених пунктів Харківщини, поранено 44-річного волонтера25.02.24, 11:40 • 23598 переглядiв