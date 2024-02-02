россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

Из-за общенациональной забастовки, которую организовал профсоюз Verdi с требованием улучшения условий труда и на которую вышло более 90 тысяч работников общественного транспорта, в пятницу было остановлено автобусное и трамвайное сообщение по всей Германии, кроме Баварии.