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россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 09:18  •  4783 просмотра

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Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.

российский самолет 1 февраля случайно "уронил" авиабомбу ФАБ-500 на временное оккупированное Зимогорье Луганской области, пишет Astra, информирует УНН

Детали

По данным Astra, 1 февраля в Зимогорье на улице Пархоменко нашли боеприпас, предположительно, ФАБ-500. Жителей улицы эвакуировали. 

Как сообщается, осмотр и вывоз боеприпаса будет происходить сегодня, 2 февраля. 

Дополнение

Ранее российские самолеты выпустили по меньшей мере 5 авиабомб ФАБ-250 в Белгородской области. 

Также в январе россияне случайно  "впустили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-250FAB-250
rubezhРубеж
luhanskЛуганск
росіяни "випадково" скинули ще одну авіабомбу на ТОТ Луганщини
Russians "accidentally" dropped another bomb on the TOT of Luhansk region
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