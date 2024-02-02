росіяни "випадково" скинули ще одну авіабомбу на ТОТ Луганщини
Київ • УНН
Російський літак 1 лютого випадково "скинув" бомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому районі Зимогір'я Луганської області.
російський літак 1 лютого випадково "впустив" авіабомбу ФАБ-500 на тимчасове окуповане Зимогір'я Луганської області, пише Astra, інформує УНН.
Деталі
За даними Astra, 1 лютого в Зимогір'ї на вулиці Пархоменка знайшли боєприпас, імовірно, ФАБ-500. Жителів вулиці евакуювали.
Як повідомляється, огляд і вивезення боєприпасу відбуватиметься сьогодні, 2 лютого.
Доповнення
Раніше російські літаки впустили щонайменше 5 авіабомб ФАБ-250 у бєлгородській області.
Також у січні росіяни випадково "впустили" авіабомбу ФАБ-250 на тимчасове окуповане Рубіжне Луганської області.