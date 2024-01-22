Російський літак "загубив" власну авіабомбу, вона впала на дамбу в бєлгородській області

Російський літак випадково впустив авіаційну бомбу на дамбу в бєлгородській області. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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В повідомленні йдеться, що 21 січня в районі хутора іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Нібито внаслідок скидання боєприпасу ніхто не постраждав. Проте повідомляється, що частково пошкоджено греблю.

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