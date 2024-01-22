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Російський літак "загубив" власну авіабомбу, вона впала на дамбу в бєлгородській області

Російський літак "загубив" власну авіабомбу, вона впала на дамбу в бєлгородській області

Київ • УНН

 • 109390 перегляди

Російський літак випадково скинув авіаційну бомбу на дамбу в бєлгородській області, частково пошкодивши споруду. Про постраждалих не повідомляється.

Російський літак випадково впустив авіаційну бомбу на дамбу в бєлгородській області. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

В повідомленні йдеться, що 21 січня в районі хутора іонівка у водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Нібито внаслідок скидання боєприпасу ніхто не постраждав. Проте повідомляється, що частково пошкоджено греблю.

Погана підготовка: британська розвідка пояснила, чому рф випадково бомбардує власні міста10.01.24, 13:44 • 37854 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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