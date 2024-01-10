Погана підготовка: британська розвідка пояснила, чому рф випадково бомбардує власні міста
Київ • УНН
Британська розвідка пояснює випадкові бомбардування Росією власної території поганою підготовкою і втомою екіпажу.
Британські аналітики вважають, що причиною "випадкових" бомбардувань власних міст російськими військами стала недостатня підготовка екіпажів. Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає УНН.
Деталі
У британському міністерстві оборони проаналізували епізоди, коли росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.
Зокрема, 2 січня російська авіація скинула ракету на село петропавлівка воронезької області, що підтвердило російське міноборони.
Крім того, днями російська авіабомба ФАБ-250 впала на окуповане місто Рубіжне Луганської області. Також британські розвідники нагадали, що у квітні 2023 року російський літак Су-34 скинув авіабомбу на Бєлгород.
Постійна схильність росії до інцидентів з боєприпасами, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій
Reuters: через західні санкції росія витратила на підтримку своєї авіації понад 12 мільярдів доларів21.12.23, 13:58 • 27169 переглядiв
Нагадаємо
В російських авіаційних ракетах "Х-59", якими окупанти обстрілюють Україну, було виявлено 42 деталі і компоненти іноземного виробництва. НАЗК доповнило відповідною інформацією відкриту електронну "Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї".