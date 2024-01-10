Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города
Британская разведка объясняет случайные бомбардировки Россией собственной территории плохой подготовкой и усталостью экипажа.
В 2024 году пенсии будут проиндексированы, предварительно, на 13% - Минсоцполитики
По словам замминистра, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы, предварительно, на 13%.
В Киеве пожар в районе Березняков: горит автомойка, движение транспорта затруднено
Пожар на киевской автомойке вызвал перебои в движении транспорта, на место работают экстренные службы.
Кипер: С завтрашнего дня школы в Одесской области возвращаются к очному обучению
Школы Одесской области возобновляют очное обучение после слаженной работы коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий.
Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, что является важным для переговоров о членстве в ЕС. Закон направлен на обеспечение прозрачности лоббистской деятельности.
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который осквернил ханукию в центре столицы
Мужчине грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал на каком этапе работы
Строительство первой подземной школы в Харькове продолжается, несмотря на трудности; мэр Терехов ожидает, что она откроется в марте 2024 года, и еще одна школа планируется в центре города.
Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
Биткоин достиг более $47 тыс. , что является самым высоким показателем с ноября. Эксперт рассказала о влиянии криптовалют на перспективы для Украины.
Украина ищет новые механизмы освобождения украинцев из плена рф - Омбудсмен
Украина ищет новые пути освобождения пленных из России, подчеркивая неотложность освобождения тех, кого удерживают в Еленовке, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники
Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, украинские беспилотники за неделю уничтожили 288 российских военных, 182 опорных пункта, 19 танков и десятки автомобилей.