Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города

Британские аналитики считают, что причиной "случайных" бомбардировок собственных городов российскими войсками стала недостаточная подготовка экипажей. Об этом говорится в отчете британской разведки, передает УНН.

Детали

В британском министерстве обороны проанализировали эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.

В частности, 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области, что подтвердило российское минобороны.

Кроме того, на днях российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированный город Рубежное Луганской области. Также британские разведчики напомнили, что в апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.

Постоянная склонность россии к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий - объяснили в британской разведке.

Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов

Напомним,

В российских авиационных ракетах "Х-59", которыми оккупанты обстреливают Украину, было обнаружено 42 детали и компоненты иностранного производства. НАПК дополнило соответствующей информацией открытую электронную "Единую базу данных иностранных компонентов в оружии".