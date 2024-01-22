российский самолет "потерял" собственную авиабомбу, она упала на дамбу в белгородской области

российский самолет случайно уронил авиационную бомбу на дамбу в белгородской области. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что 21 января в районе хутора ионовка в водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. Якобы в результате сброса боеприпаса никто не пострадал. Однако сообщается, что частично повреждена плотина.

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