российский самолет "потерял" собственную авиабомбу, она упала на дамбу в белгородской области
российский самолет случайно сбросил авиационную бомбу на дамбу в белгородской области, частично повредив сооружение. О пострадавших не сообщается.
Камерун впервые в мире ввел регулярную вакцинацию детей от малярии
Камерун намерен стать первой страной, которая будет регулярно вакцинировать детей от малярии, и планирует вакцинировать около 250 000 детей в течение следующих двух лет.
Атакованный Украиной российский нефтяной терминал сможет возобновить работу не раньше, чем через несколько недель - СМИ
Аналитики считают, что после атаки украинских беспилотников нефтяной терминал в Усть-Луге сможет возобновить работу в течение нескольких недель или месяцев.
Зеленский и премьер Польши обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Собеседники уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.
Великобритания ослабляет предупреждение о поездках в некоторые регионы на западе Украины
Великобритания частично смягчила правила поездок в некоторые западные регионы Украины.
Китай закупил чип-оборудование на почти рекордные 40 млрд долл. для обхода ограничений США
Импорт чип-технологий в Китай в прошлом году подскочил.
Кадыровцы напали в оккупированном Мелитополе на блокпост военной полиции рф - СМИ
Члены кадыровского батальона избили и угрожали российскому офицеру военной полиции, который попросил их предъявить документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе.
Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга
НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.
В Севастополе объявили выходные из-за проблем с водоснабжением
Севастополь объявляет 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением, вызванных непогодой.
Республиканцы недовольны спикером Палаты представителей - Politico
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сталкивается с растущим недовольством среди республиканцев из-за того, как он управляет государственными расходами и законодательными переговорами. Инсайдеры прогнозируют, что он может потерять свою должность до 2025 года, если недовольство партии продолжится.