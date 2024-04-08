россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска совершили 10 ударов по населенным пунктам, на Торецк сбросили бомбу "КАБ-250", по Очеретино нанесли два авиаудара, повредив пятиэтажку и предприятие, в Константиновке перебит газопровод. Об этом в понедельник сообщили в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

В течение суток полиция зафиксировала 2087 вражеских обстрелов в Донецкой области. Под ударом находились 8 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселок Очеретино, села Елищаветовка, Заря, Предтечино.

"В целом за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 400 человек, в том числе 13 детей", - сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

По данным полиции, за сутки повреждены 20 гражданских объектов - 14 жилых домов, предприятие, автомобили, газопровод. В частности:

▪️ Из артиллерии россия обстреляла Часов Яр - убила человека, повредила частный дом.

▪️ В Елизаветовке в результате артудара ранен гражданский человек.

▪️ На Торецк оккупанты сбросили бомбу "КАБ-250", разрушениям подверглись 9 частных домов.

▪️ Два авиаудара войска рф нанесли по Очеретино - повреждены жилая пятиэтажка и предприятие.

▪️ В Константиновке пострадали три частных дома и 4 автомобиля, перебит газопровод.

По данным главы ОВА, также в Очеретинской громаде разрушен дом в Соколе. В Курахово поврежден дом, еще один - в Прогрессе Гродовской громады. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Терны. В Стародубовке Николаевской громады повреждены 5 домов. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.

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