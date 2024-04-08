Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  187478 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  186947 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  180998 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151872 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109565 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127572 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118911 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120797 просмотра

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Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области один местный житель погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  13669 просмотра
Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили

Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА

Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области во время воздушного налета прошлой ночью, но силы противовоздушной обороны области сбили несколько беспилотников, без жертв и пострадавших.

Война •   •  13413 просмотра
Вражеские дроны ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Житомирской области - ОВА

Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших

российские войска ночью атаковали село Рясное Харьковской области, повредив жилые дома и электросети. В Харькове в результате вражеского обстрела 7 апреля 5 человек получили ранения и 19 домов были повреждены.

Общество •   •  14101 просмотра
Оккупанты ночью ударили по поселку Рясное на Харьковщине, из-за атак рф за сутки в области пятеро пострадавших

Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

17 вражеских беспилотников было уничтожено в украинском небе, в том числе над Кировоградской областью, без последствий, и 1 заградительный снаряд был сбит во время вражеского обстрела в Кировоградской области.

Война •   •  11878 просмотра
Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА

Российские войска 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области в течение ночи, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  12117 просмотра
Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА

Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, на фоне 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов.

Война •   •  12443 просмотра
Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф

Украинские спецназовцы уничтожили 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер и убили 9 и ранили 4 российских военнослужащих в Донецкой области, обнаружив вражескую бронетехнику и личный состав с помощью разведывательных беспилотников.

Война •   •  15768 просмотра
Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф

Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 448 400 человек личного состава и 7087 танков.

Война •   •  18025 просмотра
Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 7 ракетных ударов, 104 авиаударов и 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  21516 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.

Война •   •  21183 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59