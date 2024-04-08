Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще один - получил ранения. Об этом в понедельник сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 7 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Часовом Яру. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1906 погибших и 4771 раненый. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

6 апреля российские оккупанты убили пятерых мирных жителей Донетчины, ранены два человека.