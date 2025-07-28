россияне не рискуют применять максимальное количество "Калибров" в Черном море - Плетенчук

россияне пока не рискуют применять максимальное количество кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Плетенчук прокомментировал тактику рф по применению крылатых ракет "Калибр".

В этом месяце у нас подтверждено одно применение – 21 июля. В принципе это уже довольно устоявшаяся практика для московитов. Потому что предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц. Исключением был только июнь. В июне было несколько применений, даже с надводных кораблей. Но после этого они вернулись к такому же темпу, то есть применять какое-то максимальное количество носителей (кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" - ред.) пока они не рискуют - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что причины могут быть разные.

Это, конечно, и эффективность работы украинской ПВО, потому что "Калибры" сейчас точно не лучший из вариантов ракетного вооружения со стороны россиян в смысле эффективности. В то же время, это довольно непростой процесс, это подготовка, непосредственное применение, поэтому, возможно, мы не наблюдаем такого большого количества. Сказать, что у них есть дефицит этих ракет, я точно не могу. Но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает отпечаток на их способ использования - сказал Плетенчук.

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