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россияне не рискуют применять максимальное количество "Калибров" в Черном море - Плетенчук

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне не рискуют применять максимальное количество кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. По его словам, в июле было лишь одно подтвержденное применение, что является устоявшейся практикой для оккупантов.

россияне не рискуют применять максимальное количество "Калибров" в Черном море - Плетенчук

россияне пока не рискуют применять максимальное количество кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Плетенчук прокомментировал тактику рф по применению крылатых ракет "Калибр".

В этом месяце у нас подтверждено одно применение – 21 июля. В принципе это уже довольно устоявшаяся практика для московитов. Потому что предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц. Исключением был только июнь. В июне было несколько применений, даже с надводных кораблей. Но после этого они вернулись к такому же темпу, то есть применять какое-то максимальное количество носителей (кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" - ред.) пока они не рискуют

- рассказал Плетенчук.

Он отметил, что причины могут быть разные.

Это, конечно, и эффективность работы украинской ПВО, потому что "Калибры" сейчас точно не лучший из вариантов ракетного вооружения со стороны россиян в смысле эффективности. В то же время, это довольно непростой процесс, это подготовка, непосредственное применение, поэтому, возможно, мы не наблюдаем такого большого количества. Сказать, что у них есть дефицит этих ракет, я точно не могу. Но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает отпечаток на их способ использования

- сказал Плетенчук.

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Дополнение

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
«Калибр» (семейство ракет)
Одесская область
Военно-морские силы Украины
Черное море
Севастополь
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