росіяни не ризикують застосовувати максимальну кількість "Калібрів" у Чорному морі - Плетенчук

росіяни не ризикують наразі застосовувати максимальну кількість кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Про це заявив речник Військово-Морських Сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Плетенчук прокоментував тактику рф щодо застосування крилатих ракет "Калібр".

В цьому місяці у нас підтверджено одне застосування – 21 липня. В принципі це вже доволі стала практика для московитів. Тому що попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць. Виключенням був лише червень. В червні було кілька застосувань, навіть з надводних кораблів. Але після цього вони повернулися до такого самого темпу, тобто застосовувати якусь максимальну кількість носіїв (кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" - ред.) наразі вони не ризикують - розповів Плетенчук.

Він зазначив, що причини можуть бути різні.

Це звісно й ефективність роботи української ППО, тому що "Калібри" зараз точно є не найкращим з варіантів ракетного озброєння з боку росіян в сенсі ефективності. Водночас, це доволі не простий процес, це підготовка, безпосередньо застосування, тому можливо ми не спостерігаємо такої великої кількості. Сказати, що в них є дефіцит цих ракет я точно не можу. Але те, що вони не перебувають у пункті постійної дислокації в Севастополі, звісно накладає відбиток на їх спосіб використання - сказав Плетенчук.

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Доповнення

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