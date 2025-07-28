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росіяни не ризикують застосовувати максимальну кількість "Калібрів" у Чорному морі - Плетенчук

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни не ризикують застосовувати максимальну кількість кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. За його словами, у липні було лише одне підтверджене застосування, що є сталою практикою для окупантів.

росіяни не ризикують застосовувати максимальну кількість "Калібрів" у Чорному морі - Плетенчук

росіяни не ризикують наразі застосовувати максимальну кількість кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. Про це заявив речник Військово-Морських Сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Плетенчук прокоментував тактику рф щодо застосування крилатих ракет "Калібр".

В цьому місяці у нас підтверджено одне застосування – 21 липня. В принципі це вже доволі стала практика для московитів. Тому що попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць. Виключенням був лише червень. В червні було кілька застосувань, навіть з надводних кораблів. Але після цього вони повернулися до такого самого темпу, тобто застосовувати якусь максимальну кількість носіїв (кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" - ред.) наразі вони не ризикують

- розповів Плетенчук.

Він зазначив, що причини можуть бути різні.

Це звісно й ефективність роботи української ППО, тому що "Калібри" зараз точно є не найкращим з варіантів ракетного озброєння з боку росіян в сенсі ефективності. Водночас, це доволі не простий процес, це підготовка, безпосередньо застосування, тому можливо ми не спостерігаємо такої великої кількості. Сказати, що в них є дефіцит цих ракет я точно не можу. Але те, що вони не перебувають у пункті постійної дислокації в Севастополі, звісно накладає відбиток на їх спосіб використання

- сказав Плетенчук.

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Доповнення

На узбережжі в Одеській області підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив чергову протикорабельну морську міну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Одеська область
Військово-морські сили Збройних сил України
Чорне море
Севастополь
Tesla
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