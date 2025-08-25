россияне на Херсонщине ударили с дрона по работникам прокуратуры: начато досудебное расследование
Киев • УНН
На Херсонщине российский дрон атаковал служебный автомобиль прокуратуры на трассе Николаев-Херсон. Пострадали 58-летний водитель и 38-летний прокурор, их доставили в больницу.
Двое сотрудников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона в Херсонской области. В результате удара ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 25 августа 2025 года около 18:30 военные РФ на трассе Николаев - Херсон атаковали с помощью беспилотника служебный автомобиль органов прокуратуры
Отмечается, что в результате удара ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Сейчас оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и документируют военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ.
Напомним
В Одесской области суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества завербованного российскими спецслужбами мужчину, который шпионил под видом женщины. Он корректировал вражеские атаки дронов и ракет по южному региону Украины.