Шпигун у спідниці: на Одещині російський агент видавав себе за жінку та отримав 15 років тюрми

Київ • УНН

На Одещині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він шпигував для РФ під виглядом жінки, коригуючи атаки дронів та ракет.

Шпигун у спідниці: на Одещині російський агент видавав себе за жінку та отримав 15 років тюрми

На Одещині суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна завербованого російськими спецслужбами чоловіка, який шпигував під виглядом жінки. Він коригував ворожі атаки дронів та ракет по південному регіону України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Розслідування встановило: 26-річного місцевого безробітного завербували через анонімний телеграм-канал із пропозиціями "легких заробітків". Отримавши інструкції від російських кураторів, він почав працювати під прикриттям. Для конспірації чоловік відростив довге волосся, наносив макіяж і вдягав жіночий одяг. Саме в такому образі він намагався непомітно збирати інформацію.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили рашистів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників

– йдеться в матеріалі СБУ.

Зібрані дані він передавав кураторам через месенджери, додаючи фото- й відеоматеріали з геолокацією та власними коментарями.

Служба безпеки України викрила шпигуна у січні цього року. Під час обшуку в його помешканні знайшли три мобільні телефони, за допомогою яких він передавав розвіддані.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Степан Гафтко

